В. Пономарев отчитался о своей работе в качестве полномочного представителя СФ в Центральной избирательной комиссии за 2019 год

Source: Russia – Council of the Federation

Взаимодействие Совета Федерации и ЦИК РФ — эффективный инструмент выработки согласованных предложений по совершенствованию законодательства о выборах, отметил сенатор.

Член Комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Пономарев ПономаревВалерий Андреевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Камчатского края представил отчет о своей работе в качестве полномочного представителя СФ в Центральной избирательной комиссии за 2019 год.

Он отметил, что важным политическим событием прошлого года в России стала избирательная кампания в Единый день голосования. 8 сентября 2019 года в 85 регионах состоялось около 6 тысяч выборов разного уровня.

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«Одной из основных форм деятельности полномочного представителя было участие в обсуждении вопросов, выносимых на рассмотрение ЦИК РФ, а также сопровождение и рассмотрение федеральных законов в сфере деятельности избирательной комиссии», — подчеркнул парламентарий.

Советом Федерации в отчетный период рассмотрено 12 федеральных законов, из них одобрено пять. «Весной 2019 года палатой были одобрены три, на мой взгляд, важнейших для избирательной системы страны федеральных закона. Они касались, в частности, проведения эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Московской городской Думы, а также эксперимента по голосованию на цифровых избирательных участках в Москве на дополнительных выборах депутатов Государственной Думы и выборах высших должностных лиц субъектов Федерации, проводимых 8 сентября 2019 года», — указал Валерий Пономарев.

Сенатор подчеркнул, что оба эксперимента имеют большое значение для дальнейшего развития избирательного законодательства в России.

«Важно, что в свете поручения Президента по проведению широкого общественного обсуждения изменений в Конституцию подобные механизмы позволят провести общероссийское голосование с соблюдением всех демократических принципов в кратчайшие сроки, а также обеспечить реализацию положений Послания Президента Федеральному Собранию».

Валерий Пономарев отметил, что взаимодействие Совета Федерации и Центральной избирательной комиссии является эффективным инструментом правотворчества и действенным механизмом выработки согласованных предложений по совершенствованию законодательства РФ о выборах.

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