В результате мер, принятых по итогам межведомственных совещаний под председательством заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Гулягина, восстановлены права граж

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

В 2019 г. заместителем Генерального прокурора Российской Федерации Юрием Гулягиным и курируемым им управлением Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Уральском федеральном округе реализован комплекс мер по укреплению режима законности в наиболее социально значимых сферах правоотношений.

Существенным образом на обстановку повлияли проведенные под председательством Юрия Гулягина межведомственные совещания, в ходе которых ряду ответственных должностных лиц руководящего ранга объявлены предостережения о недопустимости нарушений законодательства.

За истекший год проведено 11 таких совещаний, на 4 из которых подробно рассмотрены проблемы соблюдения законов и защиты прав граждан в жилищно-коммунальной сфере, на 3 – исполнения нормативных требований при обращении с твердыми коммунальными отходами, на двух совещаниях рассмотрены проблемы при осуществлении долевого строительства многоквартирных домов. Вопросы законности в сфере оплаты труда также стали предметом двух совещаний.

В ходе названных мероприятий заместителем Генерального прокурора Российской Федерации объявлено в общей сложности 68 предостережений, в том числе 39 – руководителям властных структур различного уровня. Кроме того, акты прокурорского реагирования применены в отношении 7 руководителей региональных операторов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами и капитального ремонта многоквартирных домов, 14 директоров фирм-застройщиков и 8 работодателей.

Принятые меры способствовали восстановлению нарушенных прав тысяч граждан.

В частности, в Челябинской области введены в эксплуатацию 8 многоквартирных домов, восстановлены права более 650 дольщиков. В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и Курганской области, завершено реформирование системы обращения с твердыми коммунальными отходами.

В Ямало-Ненецком автономном округе и Тюменской области погашена задолженность по оплате труда на сумму 67,5 млн. рублей.

По итогам совещания, проведенного 7 августа 2019 г. совместно с полномочным представителем Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Николаем Цукановым, в федеральном округе также осуществлен комплекс результативных мер по обеспечению режима законности в жилищно-коммунальной сфере.

В текущем году работа по укреплению режима законности и защите прав граждан на территории Уральского федерального округе будет продолжена.

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