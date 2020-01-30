В Совете Федерации проходит 473-е заседание

Source: Russia – Council of the Federation

В рамках «правительственного часа» перед сенаторами выступит руководитель Федеральной таможенной службы В. Булавин.

Сенаторам предстоит рассмотреть изменения в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Речь идет об упрощении порядка трудоустройства в РФ иностранных студентов. Субъектами законодательной инициативы выступили члены Совета Федерации Валентина Матвиенко, Ильяс Умаханов, Лилия Гумерова, Константин Косачев, Виктор Смирнов и депутаты ГД Вячеслав Володин и Вячеслав Никонов.

Члены Совета Федерации также рассмотрят законы о привлечении разведенных родителей к обеспечению несовершеннолетних детей жильем, о расширении должностных обязанностей полицейских в части информирования родственников пострадавших. Как ожидается, будут внесены изменения в статьи ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации», которые направлены на конкретизацию требований к уровню образования кандидатов на должности прокуроров.

В рамках «правительственного часа» руководитель Федеральной таможенной службы Владимир Булавин расскажет о стратегических направлениях совершенствования таможенного администрирования.

«Час субъекта РФ» будет посвящен проходящим в СФ Дням Ненецкого автономного округа. Перед законодателями выступят губернатор НАО Александр Цыбульский и председатель окружного Собрания депутатов Александр Лутовинов.

В ходе заседания с отчетами о работе в 2019 году выступят председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев, председатель Комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов, председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров, первый заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Елена Перминова.

Будут заслушаны отчеты руководителей ряда временных комиссий палаты, а также информация о работе полномочных представителей Совета Федерации в Центральной избирательной комиссии РФ, Общественной палате РФ, государственных органах по вопросам развития Дальнего Востока, Восточной Сибири и Арктики.

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