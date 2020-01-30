«Газпром» завершил проектирование газопровода-отвода к Нефтеюганску

Source: Gazprom in Russian

Релиз

30 января 2020, 19:55

В 2019 году в ХМАО открыты три новые газозаправочные станции.

Подписано дополнение к Соглашению о сотрудничестве.

Сегодня в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (ХМАО) Натальи Комаровой.

Стороны рассмотрели ход реализации Соглашения о сотрудничестве. В частности, речь шла о газификации региона. Отмечено, что «Газпром» завершил проектирование газопровода-отвода к г. Нефтеюганску и газораспределительных станций (ГРС) «Пыть-Ях» и «Каркатеевы». Эти объекты позволят повысить надежность газоснабжения Нефтеюганска и приступить к газификации ряда населенных пунктов Нефтеюганского района. В настоящее время проектно-сметная документация для сооружения газопровода-отвода и ГРС проходит государственную экспертизу. Подготовку к строительству планируется начать в текущем году.

«Газпром» расширяет инфраструктуру для заправки автомобилей газомоторным топливом. На территории ХМАО сегодня действуют 11 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций «Газпрома». Три из них — в поселках Приполярный, Светлый и Хулимсунт — введены в эксплуатацию в 2019 году. Дочерние компании «Газпрома», работающие в регионе, активно переводят собственный автопарк на использование экологичного моторного топлива, что позволяет снижать воздействие на окружающую среду.

Алексей Миллер и Наталья Комарова обсудили участие «Газпрома» в реализации социальных проектов. Так, в декабре 2019 года в г. Сургуте открыт построенный при поддержке компании интерактивный исторический парк «Россия — моя история» — один из крупнейших в стране.

В ходе встречи стороны подписали дополнение к Соглашению о сотрудничестве, направленное на создание объектов транспортной и социальной инфраструктуры в муниципальных образованиях ХМАО.

Справка

Ханты-Мансийский автономный округ является регионом стратегических интересов «Газпрома». Через территорию региона проходят основные газотранспортные коридоры, по которым газ от месторождений севера Западной Сибири транспортируется в европейскую часть страны.

Между «Газпромом» и Правительством ХМАО подписаны соглашения о сотрудничестве на 2019–2023 годы и о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива.

Уровень газификации округа по состоянию на 1 января 2020 года составил 39,9%.

В рамках программы «Газпром — детям» в округе построены современные многофункциональные детские спортивные площадки. Также проведена реконструкция ряда спортивных объектов (в частности, в городах Ханты-Мансийск, Сургут и Березово).

Управление информации ПАО «Газпром»

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