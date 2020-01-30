К. Косачев представил отчет Комитета СФ по международным делам о работе за 2019 год

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор сосредоточился на сфере расширения повестки дня парламентской дипломатии.

Председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл представил отчет Комитета СФ о работе за 2019 год.

Основной упор сенатор сделал на сферу расширения повестки дня парламентской дипломатии. В частности, Константин Косачев сообщил о работе Комитета СФ в части, касающейся подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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По словам главы Комитета СФ по международным делам, этот тезис уже удалось внести в итоговые документы ШОС, ОДКБ, АТПФ. «Продолжим усилия для принятия соответствующего решения Генеральной Ассамблеей ООН».

Константин Косачев проинформировал, что сенаторы активно занимались обсуждением этой темы в среде российских соотечественников за рубежом, а также в рамках Международного гуманитарного Ливадийского форума.

«Эта тема была центральной и в нашей работе на площадке МПА СНГ», — проинформировал сенатор.

Также он упомянул о работе делегаций и депутаций Совета Федерации в ОБСЕ, ПАСЕ, других межпарламентских организациях.

«На двусторонних площадках мы активно развивали взаимодейстивие с профильными комитетами зарубежных парламентов. При этом, главным образом, используем формат работы совместных заседаний», — отметил Константин Косачев.

«В рамках законодательного обеспечения внешнеполитического курса страны и выполнения международных обязательств Российской Федерации в течение 2019 года Комитетом был рассмотрен 41 федеральный закон, 37 из которых — о ратификации международных договоров Российской Федерации. Проведено 42 консультации по назначению и отзыву дипломатических представителей Российской Федерации в иностранных государствах и международных организациях», — проинформировал Константин Косачев.

Полностью отчет о работе Комитета СФ размещен на электронных ресурсах Совета Федерации.

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