Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор является докладчиком Комиссии ПАСЕ по юридическим вопросам и правам человека на тему «Принципы и гарантии работы адвокатов».

На площадке ПАСЕ заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин БашкинАлександр Давыдовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Астраханской области провел слушания на тему «Принципы и гарантии работы адвокатов». Сенатор как член Комиссии ПАСЕ по юридическим вопросам и правам человека представил обновленный меморандум по докладу, автором которого он назначен.

По словам Александра Башкина, речь в докладе идет об условиях и гарантиях работы профессиональных адвокатов.

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Сенатор отметил, что работа адвоката — это гарантия обеспечения права на справедливое судебное разбирательство, оказание квалифицированной юридической помощи в противостоянии человека и государства, инструмент предотвращения физического и психологического насилия в отношении подозреваемых, обвиняемых и осужденных лиц. «Задача, которую мы ставим в этой работе предложить необходимые шаги по усилению ответственного отношения членов Совета Европы к обеспечению профессиональных гарантий адвокатов».

Александр Башкин указал на большое число нарушений в отношении адвокатов в разных странах, в том числе случаев применения физического насилия. «Нужно сказать, что ситуация в этом вопросе в различных странах отличается. В России нарушения прав адвокатов также встречаются. Это понимают и признают государственные органы власти. Поэтому идет активная законотворческая работа по повышению степени независимости и защищенности адвокатов».

По мнению сенатора, существующие международные документы в этой сфере носят рекомендательный характер и не имеют обязательной юридической силы. «Наша задача — вновь ответственно заявить о срочной необходимости принятия международного документа — Конвенции о правах и гарантиях исполнения профессиональных обязанностей европейскими адвокатами», — заявил Александр Башкин.

Наша задача — заявить о срочной необходимости принятия международного документа — Конвенции о правах и гарантиях исполнения профессиональных обязанностей европейскими адвокатами

Сенатор считает, что пока идет работа по принятию конвенции необходимо добиваться от государств — членов Совета Европы в качестве опережающего законотворчества принятия законов, обеспечивающих эти цели.

В качестве экспертов на слушаниях выступили авторитетные европейские адвокаты. Среди них — член комиссии Адвокатской палаты г. Москвы по защите профессиональных и социальных прав адвокатов Вахтанг Федоров.

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