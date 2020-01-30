Н. Журавлев: ЦБ эффективно использует механизмы санации, которые предусматривают участие частных инвесторов

Source: Russia – Council of the Federation

Заместитель Председателя Совета Федерации прокомментировал санацию Севастопольского морского банка.

Заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области прокомментировал санацию Севастопольского морского банка.

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«Отрадно, что Центральный банк продолжает использовать старые механизмы санации, которые предусматривают участие частных инвесторов, а не только использование государственных средств. Механизм санации с участием Агентства по страхованию вкладов, используемый наряду с оздоровлением через Фонд консолидации банковского сектора, имеет более длительный срок действия, в свое время подтвердил свою эффективность», — сказал сенатор.

Центральный банк продолжает использовать старые механизмы санации, которые предусматривают участие частных инвесторов

Николай Журавлев отметил, что Банк России объективно и обоснованно продолжает применение старого механизма. «Мы обращали внимание, что, несмотря на создание Фонда консолидации банковского сектора, предыдущий механизм также остается актуальным и оптимальным в определенных случаях. Мы также не раз говорили о необходимости стимулировать процесс приватизации кредитных организаций, прошедших процедуру оздоровления, и предложили рассмотреть вопрос о планах мегарегулятора по выходу из капиталов санируемых банков на одном из предстоящих заседаний Национального финансового совета».

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