Органами прокуратуры Российской Федерации проведены проверки исполнения антикоррупционного законодательства при заключении государственных контрактов на поставку лекарственных средств

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

По поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации прокурорами субъектов Российской Федерации проведены проверки соблюдения органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления в сфере здравоохранения, а также учреждениями здравоохранения антикоррупционного законодательства при заключении контрактов на поставку лекарственных препаратов и медицинского оборудования с ЗАО «Фирма Евросервис».

Данное акционерное общество внесено в реестр юридических лиц, привлеченных к административной ответственности по ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

Ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» установлен запрет на участие в закупке юридического лица, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.28 КоАП РФ.

В ходе проведенных проверок выявлены многочисленные факты нарушения положений ст. 31 названного федерального закона при осуществлении закупочной деятельности.

Так, в 2019 году ЗАО «Фирма Евросервис» (в качестве поставщика товаров) заключены контракты на сумму более 6,6 млрд. рублей.

По указанным обстоятельствам прокурорами в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления в сфере здравоохранения, а также руководителям учреждений здравоохранения внесены представления, по итогам рассмотрения которых виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, в целях исключения фактов заключения государственных контрактов с такими организациями прокурорами в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, а также руководителям учреждений здравоохранения направлены письма о необходимости неукоснительного соблюдения требований антикоррупционного законодательства при осуществлении закупочной деятельности и использовании данных реестра юридических лиц, привлеченных к административной ответственности, предусмотренного ст. 19.28 КоАП РФ, размещенного на сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

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