Открылся спортивно-оздоровительный комплекс «Арктика», построенный при поддержке ПАО «Газпром»

Source: Gazprom in Russian

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30 января 2020, 18:10

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29 января в Надыме (ЯНАО) прошла торжественная церемония открытия спортивно-оздоровительного комплекса «Арктика». В праздничных мероприятиях приняли участие воспитанники детско-юношеской спортивной школы «Витязь», работники предприятий и организаций Надымского района. Почетными гостями церемонии стали губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, глава Надымского района Леонид Дяченко и генеральный директор ООО «Газпром добыча Надым» Игорь Мельников.

Игорь Мельников обратился с приветственным словом к собравшимся. Он поблагодарил всех, кто внес свой вклад в строительство спорткомплекса и пожелал надымчанам новых спортивных побед.

Общая площадь спорткомплекса — 6,5 тыс. кв. м. Его трибуны способны вместить почти тысячу болельщиков. СОК «Арктика» станет главной площадкой для спортивных мероприятий в Надымском районе. Жители Надыма смогут заниматься здесь спортивной борьбой, плаванием, настольным теннисом, волейболом, баскетболом, мини-футболом. Спорткомплекс адаптирован для людей с ограниченными возможностями здоровья, на его базе будет создано отделение адаптивного спорта.

Кульминацией церемонии стали показательные выступления юных спортсменов — воспитанников ДЮСШ «Витязь». В завершение торжественных мероприятий в «Арктике» состоялся матч по волейболу между сборными командами муниципалитета и «Газпром добыча Надым». Символический стартовый свисток товарищеской встрече дал губернатор Дмитрий Артюхов.

Справка

ООО «Газпром добыча Надым» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». Основные направления деятельности: добыча и подготовка газа и газового конденсата.

Первое газодобывающее предприятие на севере Западной Сибири. Создано для разработки и эксплуатации Медвежьего нефтегазоконденсатного месторождения. Сегодня также ведет добычу на Юбилейном, Ямсовейском и Бованенковском месторождениях. Компания владеет лицензией на разработку Харасавэйского газоконденсатного месторождения, где идут работы по обустройству.

Территория деятельности: Надымский, Пуровский, Ямальский районы Ямало-Ненецкого автономного округа. Является градообразующим предприятием для г. Надыма и п. Пангоды. Коллектив насчитывает более 10 тыс. сотрудников.

В составе предприятия 13 действующих газовых промыслов, 15 специализированных филиалов. Ежегодный объем добычи природного газа — более 100 млрд куб. м.

В компании внедрена система экологического менеджмента ISO 14001:2015.

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