Полномочный представитель Совета Федерации в Общественной палате РФ Л. Глебова отчиталась о работе за 2019 год

Source: Russia – Council of the Federation

Полностью отчет сенатора размещен на официальных электронных ресурсах Совета Федерации.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Любовь Глебова ГлебоваЛюбовь Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Удмуртской Республики отчиталась о своей работе в качестве Полномочного представителя Совета Федерации в Общественной палате Российской Федерации в 2019 году.

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«Совет Федерации и Общественная палата вели активную совместную работу по таким актуальным в минувшем году темам как создание условий для социально-экономического развития территорий, выработка эффективных моделей в рамках общественного контроля, выявление гражданской инициативы и расширение комплекса мер со стороны государства по поддержке некоммерческих организаций», — сообщила Любовь Глебова.

По ее словам, особого внимания заслуживает опыт привлечения общественных палат регионов к обсуждению законопроектов.

Среди приоритетных тем Общественной палаты сенатор выделила, в частности, участие институтов гражданского общества в экспертизе предлагаемых механизмов достижения целей указа Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Любовь Глебова отметила, что важнейшими площадками в вопросах взаимодействия Общественной палаты с Совета Федерации в минувшем году по вопросам становления институтов гражданского общества играли форумы «Сообщество». В 2019 году такие форумы состоялись в Махчкале, Владикавказе, Улан-Удэ, Архангельске, Мичуринске, Белгороде. Итоговый форум прошел в Москве осенью 2019 года, сообщила сенатор.

«В вопросах формирования нормативно-правовой базы в сфере усовершенствования институтов гражданского общества инициировано обсуждение ряда поправок в федеральные законодательные акты», — проинформировала законодатель.

Она отметила, что совместная работа СФ и Общественной палаты привела к появлению новой практики – панельной дискуссии между представителями федеральных и региональных властей и общественных законодателей из регионов России.

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