По требованию прокурора Советского района г. Тулы заблокированы сайты с запрещенной информацией

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Советского района г. Тулы провела проверку исполнения требований законодательства о защите информации.

В ходе проверки выявлены сайты, содержащие информацию о реализации фальшивых денежных знаков Центрального банка Российской Федерации.

За подделку, изготовление, сбыт и использование поддельных денежных знаков предусмотрена уголовная ответственность.

Для предотвращения распространения запрещенной информации прокуратурой района направлены административные исковые заявления о признании информации, содержащейся в информационно-коммуникационной сети Интернет, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Решением суда требования прокуратуры района удовлетворены, в настоящее время три сайта заблокировано.

Материалы также направлены в следственные органы для проведения процессуальной проверки.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

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