Председатель СФ и губернатор НАО обсудили вопросы социально-экономического развития региона

Source: Russia – Council of the Federation

У региона хорошая динамика развития, считает В. Матвиенко.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга провела встречу с губернатором Ненецкого автономного округа Александром Цыбульским ЦыбульскийАлександр ВитальевичГубернатор Ненецкого автономного округа . На встрече присутствовали председатель окружного Собрания депутатов Александр Лутовинов, ЛутовиновАлександр ИльичПредседатель Собрания депутатов Ненецкого автономного округа член Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ненецкого автономного округа Римма Галушина ГалушинаРимма Федоровнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ненецкого автономного округа и член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа Ольга Старостина. СтаростинаОльга Валентиновнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа

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Как отметила Валентина Матвиенко, проведение Дней НАО в верхней палате парламента – хорошая возможность представить достижения округа, поговорить о проблемах. «Всегда готовы поддержать регионы в вопросах, которые требуют решения на федеральном уровне».

Всегда готовы поддержать регионы в вопросах, которые требуют решения на федеральном уровне

«За последние два года Ненецкий автономный округ демонстрирует хорошую динамику развития. Это результат труда тех, кто живет и работает в НАО», — считает Председатель СФ.

По словам Александра Цыбульского, НАО – субъект РФ в развитии которого приоритет принадлежит мерам социальной поддержки его жителей. «С учетом специфики округа из действующих ста сорока пяти мер поддержки населения сто тридцать – региональные. Крайне важно не допустить снижения уровня жизни жителей НАО», — подчеркнул губернатор.

Александр Цыбульский представил Валентине Матвиенко проект строительства глубоководного морского порта Индига, включенного в государственную программу «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации», начало работы которого намечено на 2025 год. «По сути, этот порт может выполнить задачу по загрузке Северного морского пути», — подчеркнул глава региона.

Также в ходе беседы речь шла о других крупных инвестиционных проектах, направленных на модернизацию инфраструктуры округа, его интеграцию в транспортные схемы страны.

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