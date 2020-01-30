Прокурорами выявлено 86 тысяч нарушений закона в сфере исполнения законодательства о защите прав инвалидов

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Президентом Российской Федерации перед органами исполнительной власти поставлены задачи по обеспечению доступности для инвалидов приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, повышению доступности реабилитационных услуг и уровня занятости инвалидов, совершенствованию процедуры медико-социальной экспертизы, сокращению сроков и упрощения процедуры освидетельствования граждан для установления инвалидности.

В связи с этим надзор за исполнением законодательства о социальной защите и социальном обслуживании инвалидов является приоритетной задачей органов прокуратуры.

Всего в указанной сфере в 2019 году прокурорами выявлено 86 тыс. нарушений закона, в целях их устранения внесено 25 тыс. представлений, по результатам рассмотрения которых 16 тыс. лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, на правовые акты принесено 3,2 тыс. протестов. В суды направлено 17,2 тыс. исковых заявлений, по постановлениям прокуроров к административной ответственности привлечены 2,6 тыс. лиц, по материалам прокурорских проверок возбуждено 257 уголовных дел.

Прокуроры ориентированы на обеспечение мерами прокурорского реагирования реализации прав лиц с ограниченными возможностями, защиту их интересов и привлечение виновных должностных лиц к ответственности.

Проводимыми надзорными мероприятиями во многих регионах страны установлено, что до настоящего времени не приняты все необходимые меры по обеспечению беспрепятственного доступа граждан с инвалидностью к объектам социальной, инженерной, транспортной инфраструктур.

Например, по информации Минтранса России, доля парка автотранспортных средств, соответствующих требованиям доступности для инвалидов, составляет для автобусов – 14,1 %, трамваев – 15,2 %, троллейбусов – 31,4 %.

В этих условиях прокурорами акцентируется внимание на обеспечение уполномоченными органами и организациями безбарьерной среды для граждан с ограниченными возможностями.

В частности, только по результатам принятых прокурорами в Ульяновской области мер защищены права на беспрепятственный доступ к 60 образовательным организациям, 50 медицинским, 20 объектам культуры и 40 объектам транспортной системы, приняты меры к обеспечению доступности свыше 100 единиц общественного транспорта.

Мерами прокурорского реагирования пресекались нарушения законодательства в деятельности организаций социального обслуживания.

Например, выявленные прокуратурой Республики Хакасия в психоневрологическом интернате факты хищения денежных средств недееспособных граждан, являющихся инвалидами, явились причиной возбуждения уголовного дела по ст. 159 (мошенничество) УК РФ.

Прокурорами констатируется и распространенность ограничения трудовых прав граждан с инвалидностью. Доля работавших по состоянию на ноябрь 2019 г. инвалидов из общей численности инвалидов трудоспособного возраста составила 26,6 % (установленный в Российской Федерации план был выполнен на 66,5 %).

Прокурорами пресекались факты непринятия локальных актов о выделении дополнительных рабочих мест для инвалидов, непредставления сведений в органы занятости о наличии вакантных рабочих мест, незаконного увеличения продолжительности рабочего времени, сокращения отпуска, привлечения к работе в ночное время без согласия работника. По всем нарушениям приняты необходимые меры реагирования.

Остро стоит вопрос обеспечения инвалидов своевременной и качественной медицинской помощью, жизненно важными лекарствами и медицинскими изделиями.

В большинстве субъектов Российской Федерации прокурорами вскрыты многочисленные факты нарушений при обеспечении граждан с инвалидностью техническими средствами реабилитации.

К их числу относятся несвоевременное предоставление таких средств, нарушение порядка и сроков проведения закупочных процедур при их поставках, предоставление технических средств, не соответствующих индивидуальной программе реабилитации инвалидов.

Например, только по результатам рассмотрения представления прокуратуры Кабардино-Балкарской Республики, гражданин с инвалидностью обеспечен креслом-коляской с электроприводом, необходимость досрочной замены которого установлена медико-технической экспертизой еще в 2017 году.

Прокурорами пресекались нарушения прав инвалидов по выплатам компенсаций за самостоятельно приобретенные средства реабилитации, неправомерное ее снижение, волокиты при рассмотрении заявлений граждан.

Так, по результатам прокурорского вмешательства перед инвалидами погашена задолженность за самостоятельно приобретенные ими препараты на сумму 940 тыс. рублей.

По результатам рассмотрения принятых прокуратурой Ямало-Ненецкого автономного округа мер реагирования срок регистрации заявлений о постановке инвалидов на учет для получения средств реабилитации и выплате компенсации за их самостоятельно приобретенные приведен в соответствие с установленном законодательством требованием (один день вместо фактически достигающих до одного месяца).

Ввиду особой государственной важности защиты прав граждан с ограниченными возможностями, неукоснительного соблюдения их законных интересов, надзорная деятельность прокуроров на указанном направлении продолжает оставаться под особым контролем Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

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