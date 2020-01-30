Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию сформировала профильные подгруппы

Source: Russia – Council of the Federation

Подгруппы продолжат обсуждение 31 января.

Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, сопредседатель Рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ Андрей Клишас КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края принял участие в заседании Рабочей группы.

Открывая мероприятие, сопредседатель Рабочей группы, председатель Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников отметил, что заседание является пятым по счету и объем предложений по поправкам увеличивается.

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Павел Крашенинников подчеркнул, что Рабочая группа и ее члены активно собирают поступающие проекты поправок, для чего проводят в регионах встречи с общественностью, выступают с разъяснениями важности будущего общероссийского голосования.

В профильный комитет Государственной Думы уже поступило около 30 официальных поправок. «Все предложения, включая и поправки предлагаемые фракциями думских партий, будут тщательно рассматриваться на соответствующем заседании комитета нижней палаты по госстроительству и законодательству», — отметил он.

В настоящий момент рассмотрение поправок находится на этапе дифференциации не только по главам, но и по темам

Сопредседатель Рабочей группы, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ Талия Хабриева указала на то, что в настоящий момент рассмотрение поправок находится на этапе дифференциации не только по главам, но и по темам. Важнейшим организационным решением, принятым на заседании, стало разделение ее членов по пяти профильным тематическим подгруппам, предложенное на прошлом заседании Леонидом Рошалем. Талия Хабриева отметила, что никаких ограничений для членов Рабочей группы нет, они могут участвовать во всех подгруппах. Проведения заседаний подгрупп будет проходить в формате обсуждения и «мозгового штурма».

Талия Хабриева подчеркнула, что у членов рабочей группы достаточно времени, чтобы обсудить все поступившие на рассмотрение предложения по поправкам. «Первое, на что хочу акцентировать ваше внимание, — то, что у нас достаточно времени для обсуждения даже такого большого количества предложений, которые поступили, и я уверена, ещё будут поступать».

Секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева сообщила, что от членов Рабочей группы получено уже около 150 поправок. Также большое количество обращений поступает в электронную приемную ОП РФ от граждан и организаций, и целый ряд из них проработан с юридико-технической стороны, что свидетельствует о высокой юридической грамотности населения. Она отметила, что накануне в Общественной Палате проходило общественное обсуждение поправок, на заседании присутствовало около 100 участников, многие представляли регионы. При этом были высказаны предложения закрепить в преамбуле Конституции положение о ценности и важности гражданского общества.

31 января подгруппы Рабочей группы продолжат обсуждение поправок в Конституцию.

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