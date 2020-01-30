Сегодня в «Эфире» меры прокурорского реагирования в сфере улучшения инвестиционного климата, права и обязанности присяжных заседателей, судебный процесс по уголовному делу о разбое с убийством

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Какие меры принимают органы прокуратуры для улучшения инвестиционного климата и защиты прав инвесторов, расскажем в рубрике «Бизнес вправе».

О том, как можно стать присяжным заседателем, какие права и обязанности влечет за собой этот статус и в чем состоит их роль в ходе судебного заседания, пойдет речь в рубрике «Логика закона».

В рамках рубрики «В процессе» заместитель прокурора Ленинского района города Астрахани Ирина Саенко расскажет о том, как в Астраханской области проходило рассмотрение в суде уголовного дела о разбое с убийством.

Программа «Эфир» на четверг 30 января 2020 года:

· Бизнес вправе. Поддержание комфортного инвестиционного климата.

· Субъект права. «Закон и порядок». Прокуратура Магаданской области.

· Криминальный тренд. Метронадзор: о работе прокуратуры метрополитена прокуратуры города Москвы.

· Субъект права. Скорая прокурорская помощь. Результаты проверок в сфере охраны здоровья.

· Логика закона. Присяжные заседатели: «естественный отбор».

· В процессе. Тактика доказывания в суде. Иногда полезны изменения.

· Особые полномочия. Магия закона.

· Ни дать ни взять. Покажи доходы и спи спокойно.

· В процессе. Лаборатория смерти. Апокалипсис по-японски.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI