Совместное заявление Министерства спорта Российской Федерации и Олимпийского комитета России

Source: Russia Ministry of Sport

В связи со сложившейся ситуацией вокруг Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), а также с учетом заявлений World Athletics (WA) и Athletics Integrity Unit (AIU) от 29 января 2020 года, Минспорт России и ОКР по итогам состоявшегося сегодня экстренного совещания предлагают руководству ВФЛА:

– провести 31 января 2020 года заседание Президиума ВФЛА, на котором рассмотреть вопрос наделения действующей Рабочей группы ОКР по восстановлению членства ВФЛА в международной федерации (World Athletics) необходимыми полномочиями по организации и проведению внеочередной выборной конференции ВФЛА, намеченной на 28 февраля 2020 года, а также полномочиями по взаимодействию с членами ВФЛА, World Athletics, AIU, другими международными организациями;

– рассмотреть вопрос о сложении полномочий, включая полномочия всех членов Президиума организации.

31 января 2020 года Комиссия Минспорта России по государственной аккредитации общероссийских спортивных федераций рассмотрит вопрос о государственной аккредитации ВФЛА.

Минспорт России и ОКР подтверждают свою готовность к конструктивному взаимодействию с World Athletics, AIU и структурами, отвечающими за возобновление ранее приостановленной процедуры допуска чистых российских спортсменов и обеспечение их равноправного участия в международных соревнованиях и предстоящих Олимпийских играх.

Олимпийский комитет России расширит состав своей Рабочей группы и пригласит к участию в работе представителей Минспорта России, World Athletics, Комиссии спортсменов ВФЛА, РУСАДА.

Минспорт России и ОКР с уважением относятся к той работе, которую ведут World Athletics и AIU по обеспечению чистоты и целостности легкой атлетики. Считаем необходимым заявить о том, что у нас нет никаких оснований не доверять ходу и формату процедур, реализуемых AIU для выяснения всех обстоятельств так называемого «дела Лысенко» и степени причастности к нему должностных лиц из состава прежнего руководства ВФЛА.

В этой связи и на основании принятых сегодня решений мы планируем обратиться к руководству World Athletics с просьбой отложить рассмотрение Советом WA вопроса о применении к ВФЛА исключительных санкций, обозначенных в официальном заявлении AIU.

Одновременно выражаем готовность предпринять необходимые шаги в рамках своих полномочий по нормализации взаимодействия между ВФЛА и World Athletics и решению вопросов, связанных с текущим статусом Всероссийской федерации легкой атлетики.

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