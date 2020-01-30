Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 30 января, в Аналитическом центре при Правительстве Российской Федерации состоялась стратегическая сессия «Физическая культура и массовый спорт: вызовы и возможности 2030».

Цель мероприятия – разработка приоритетных направлений развития, выработка единых подходов к формированию Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2030 года в сфере физической культуры и массового спорта, формирование рабочих групп по разработке разделов проекта Стратегии.

Организаторами сессии выступили Министерство спорта Российской Федерации и Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации.

Участников мероприятия поприветствовали заместитель руководителя Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации Нелли Найговзина, статс-секретарь – заместитель Министра спорта Российской Федерации Надежда Ерастова и директор Департамента развития промышленности социально-значимых товаров Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Дмитрий Колобов.

«Спорт – это не просто увлечение, а отрасль народного хозяйства, социально-экономического развития, – сказала Нелли Найговзина. – За последние годы спорт проделал громадный путь в развитии, организации и управлении. Мы с вами готовили Стратегию в 2008, 2009 годах. Сейчас предстоит сделать второй этап, а второй шаг всегда сложнее. Он требует пересмотра того, что сделано, а также подведения итогов: правильно ли мы это планировали, эффективно или нет, что это дало. Помимо этого, необходимо наметить планы на следующий этап. В обществе меняются приоритеты. Здоровье становится всё большей ценностью для человека, для молодёжи, и если оно не было в приоритете у старшего поколения, то сейчас это потенциал для карьеры и то, что человек хочет капитализировать. Молодёжь, особенно активные граждане, совершенно по-другому на это смотрят. Занятия физической культурой и в особенности массовым спортом представляют собой философию жизни».

«Президентом России поставлена задача – в этом году подготовить и утвердить Стратегию развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2030 года, – отметила Надежда Ерастова. – Этому было посвящено заседание рабочей группы при подготовке Совета при Президенте по развитию физической культуры и спорта, где этой теме будет уделено особое внимание. В национальном проекте «Демография» поставлена задача – к 2024 году доля систематически занимающихся физической культурой и спортом россиян должна составить 55 процентов. В послании Федеральному Собранию Президент ещё раз подчеркнул ценность здорового образа жизни и как следствие увеличение продолжительности жизни населения. На сегодняшний день основная тема – это массовый спорт».

Обращаясь к участникам сессии замминистра подчеркнула: «В рамках сегодняшнего мероприятия вам предстоит проанализировать текущее состояние дел и выявить проблемы, наметить пути их решения, но самое главное – заглянуть в будущее и сформировать ту модель здорового, активного гражданина, для которого спорт является нормой жизни. Результаты вашей работы будут использованы для подготовки Стратегии-2030. От каждого из вас зависит то, каким будет будущее нашей страны».

В свою очередь Дмитрий Колобов рассказал о Стратегии развития спортивной индустрии, которая была принята в прошлом году.

«Ситуация в производстве товаров для спорта меняется, отрасль медленно, но верно растёт, – заявил он. – Те 300 предприятий, которые в нашей стране производят спортивную продукцию, вселяют надежду, что те показатели, которые заложены в Стратегии, мы выполним. Для нас приоритетом является развитие производства, стимулирование научно-исследовательской работы организаций, формирование нового продукта. Мы видим, что достижение к 2024 году показателя 55 процентов граждан, регулярно занимающихся спортом, в нашем оптимистичном сценарии Стратегии удвоит рынок. Это возможность для наших производителей представить доступные, качественные, интересные решения, чтобы мы все могли регулярно заниматься спортом».

В работе сессии приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, ведущих научных организаций и вузов, спортивных общественных организаций, бизнес-сообщества. Участники разбились на команды по направлениям: «Массовый спорт: дворовый, уличный, на селе», «Спорт в образовательных организациях. Школьный, студенческий спорт», «Спорт в образовательных организациях: основное и дополнительное образование», «Инфраструктура массового спорта», «Корпоративный спорт», «Индустрия спорта: сфера услуг, спортивная промышленность, МСП».

Фото: Александр Александров

Пресс-служба Минспорта России

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