Source: Russia – Council of the Federation

На пленарном заседании Парламентская ассамблея Совета Европы утвердила полномочия российской делегации.

Решение об утверждении полномочий российской делегации в полном объеме ожидалось всеми здравомыслящими делегациями в Парламентской ассамблее Совета Европы, заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк. КислякСергей Ивановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Мордовия

Такое решение накануне было принято большинством голосов на Пленарном заседании ПАСЕ. Ранее представители Литвы попытались оспорить полномочия российской делегации, однако 28 января Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы рекомендовал подтвердить полномочия нашей страны в полном объеме.

Смотрите также

«Из контактов с коллегами в Ассамблее видно насколько им наскучила навязчивая антироссийская кампания. И действия наших оппонентов, которые пытались сделать все, чтобы помешать нам эффективно здесь работать, не были сюрпризом ни для нас, ни для других делегаций ПАСЕ. Здравый смысл возобладал, хотя и были приняты компромиссные формулировки», — сказал Сергей Кисляк. «При наличии непростых моментов в наших отношениях с западными партнерами, решение ПАСЕ обеспечивает нормальное функционирование работы российских парламентариев в Ассамблее Совета Европы», — подчеркнул сенатор.

При наличии непростых моментов в наших отношениях с западными партнерами, решение ПАСЕ обеспечивает нормальное функционирование работы российских парламентариев

По словам Сергея Кисляка, любое другое решение, связанное с усечением полномочий нашей делегации, было бы неприемлемо для России. «Без нас эта организация потеряла бы вес и авторитет».

При этом сенатор добавил, что с учетом специфики ПАСЕ трудных вопросов будет немало. «Но мы абсолютно не боимся обсуждать эти вопросы, потому что уверены, что все делаем правильно. Мы здесь работаем, чтобы защищать интересы наших граждан, их конституционные права».

Сенатор также обратил внимание, что накануне депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) избрали заместителем Председателя Ассамблеи руководителя российской парламентской делегации в ПАСЕ, заместителя Председателя Государственной Думы Петра Толстого.

«Несмотря на попытки некоторых сил противостоять этому решению, оно было предсказуемо правильным. Это дает возможность нашей делегации полноценно работать в Ассамблее».

MIL OSI