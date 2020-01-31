А. Клишас: В Проекте нового Кодекса об административных правонарушениях учтены предложения регионов

Source: Russia – Council of the Federation

Документ подготовлен в целях реализации положений Послания Президента Федеральному Собранию 2019 года, отметил сенатор.

В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, который размещен для общественного обсуждения, учтены предложения регионов. Об этом сообщил председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края

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Сенатор напомнил, что документ подготовлен в целях реализации положений Послания Федеральному Собранию 2019 года, Президент Российской Федерации поручил Правительству обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих отмену всех нормативных правовых актов, устанавливающих требования, соблюдение которых подлежит проверке при осуществлении государственного контроля (надзора), и введение в действие новых норм, содержащих актуализированные требования.

Андрей Клишас указал, что это потребовало совершенствования института административной ответственности. Межведомственная рабочая группа подготовила проект нового Кодекса, в котором учтены многие предложения регионов.

Предложение регионов о закреплении на федеральном уровне состава правонарушений за совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан в ночное время, отражено в тексте проекта нового Кодекса

Он сообщил, что Комитетом СФ по конституционному законодательству и государственному строительству был проведен мониторинг предложений региональных органов государственной власти, направленных на совершенствование законодательства об административных правонарушениях. По итогам данной работы предложение регионов о закреплении на федеральном уровне состава правонарушений за совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан в ночное время, отражено в тексте проекта нового Кодекса.

По мнению председателя Комитета СФ, проект предусматривает ряд важных новелл.

В частности, предлагается более детальное разграничение предметов ведения Российской Федерации и ее субъектов, выделение индивидуальных предпринимателей в качестве самостоятельного субъекта ответственности, установление особенностей административной ответственности несовершеннолетних. Предусмотрено правило о том, что не допускается одновременное привлечение юридического лица и его должностного лица к ответственности за одно и то же административное правонарушение, за исключением отдельных случаев.

Выделена категория грубых административных правонарушений (правонарушения коррупционной направленности, правонарушения в сфере оборота наркотических средств, противодействия отмыванию преступных доходов и ряд других).

Ряд изменений связано с гуманизацией административного наказания.

Предлагается в качестве общего правила гражданам за впервые совершенные административные правонарушения при отсутствии отягчающих обстоятельств назначать наказание в виде предупреждения. Это позволит сократить число граждан, привлекаемых к административной ответственности в виде наложения штрафа.

Также существенно сокращен с 200 до 60 часов предельный срок назначения обязательных работ. Арест и обязательные работы предлагается не назначать отдельным категориям граждан (беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет, детей-инвалидов и др.).

Кроме этого предложены новые основания освобождения от административной ответственности (например, в случае устранения нарушений, послуживших основанием для временного запрета деятельности, до вынесения постановления по делу) и от административного наказания (например, в связи с наступлением обстоятельств, препятствующих исполнению административного наказания; или если исполнение наказания в виде штрафа может повлечь за собой невозможность исполнения лицом обязанности, за неисполнение которой оно привлекается к ответственности).

«В то же время отдельные положения опубликованного проекта вызвали ряд замечаний. Это касается вопросов увеличения штрафов за превышение скорости и ограничение выезда из России болельщиков за нарушение правил поведения зрителей при проведении соревнований. Данные вопросы требуют дополнительного обсуждения. Любые ограничения должны иметь объективные предпосылки и отвечать требованию соразмерности», — пояснил Андрей Клишас.

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