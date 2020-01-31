А. Клишас принял участие в совместном заседании Президиума и Правления Ассоциации юристов России

Source: Russia – Council of the Federation

В ходе заседания обсуждались предложения по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации.

Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края принял участие в совместном заседании Президиума и Правления Ассоциации юристов России. Мероприятие прошло на площадке Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ.

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Модераторами выступили Председатель Ассоциации юристов России Владимир Плигин, сопредседатели Сергей Степашин и Павел Крашенинников, а также Директор Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ Талия Хабриева.

Обсуждались предложения по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации

В ходе заседания обсуждались предложения по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации.

«Мы благодарны Ассоциации юристов России за готовность принять участие в работе по подготовке внесения изменений в Конституцию», — сказал Андрей Клишас по итогам мероприятия.

Сенатор отметил, что АЮР имеет представительство во всех субъектах Российской Федерации, что может способствовать информированию граждан о сути предлагаемых поправок в Конституцию РФ. «Ассоциация может донести позицию людей практически из всех регионов до членов и сопредседателей Рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию».

Андрей Клишас сообщил, что накануне встречался с представителями ассоциации юристов России в Красноярске, где также обсуждались вопросы внесения поправок в Конституцию и взаимодействия региональной ассоциации с гражданами по данному вопросу.

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