Брифинг Министра спорта Российской Федерации по ситуации с ВФЛА

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 31 января, Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин провёл брифинг для представителей СМИ, на котором прокомментировал ситуацию о временном приостановлении действия государственной аккредитации Всероссийской федерации лёгкой атлетики.

«Сегодня на основании решения аккредитационной комиссии мною подписан приказ о приостановлении аккредитации Всероссийской федерации лёгкой атлетики на период до 1 марта», – сообщил глава Минспорта России.

«Данное решение было принято на основании того, что в последнее время нынешнее руководство Всероссийской федерации лёгкой атлетики не приняло достаточных мер по обеспечению защиты интересов спортсменов в борьбе с допингом и, кроме того, не выстроило конструктивного диалога с World Athletics», – сказал он.

«Решение Минспорта России никоим образом не повлечёт за собой рисков для спортсменов, в том числе для тех, кто допущен к участию в международных соревнованиях. Решение также не будет препятствовать планомерной организации календаря спортивных соревнований в Российской Федерации, и надеемся, будет способствовать улучшению диалога с World Athletics. Мы понимаем весь кризис сложившейся ситуации и надеемся, что данные меры приведут к позитивному результату», – отметил Олег Матыцин.

«Как вы знаете, вечером 30 января вместе с Олимпийским комитетом России мы сделали совместное заявление: будет создана рабочая группа по подготовке и проведению выборов (нового руководства ВФЛА – прим.), которые назначены на 28 февраля», – напомнил Министр.

«Также надеюсь, что эти выборы пройдут на фоне конструктивного диалога, а целью каждого кандидата на пост главы федерации будет являться только одно – защита интересов чистых спортсменов и обеспечение восстановления их участия в международных соревнованиях даже в нейтральном статусе в кратчайшие сроки. Окончательная цель, безусловно, – полное восстановление прав федерации лёгкой атлетики в World Athletics», – подчеркнул Олег Матыцин.

«В настоящее время у нас совершенно конкретная ситуация с Всероссийской федерацией лёгкой атлетики. Принято действительно беспрецедентное решение, которое, на мой взгляд, является единственно верным на сегодняшний день. Надеюсь, что оно поможет выйти из кризиса», – отметил глава Минспорта России.

Пресс-служба Минспорта России

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