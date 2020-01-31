Source: Russia Federal Space

#НПО автоматики#Главное#Космо-Хакатон31.01.2020 13:35

В Екатеринбурге разработают лунный скафандр

Второй раз в России и впервые на Урале с 3 по 7 февраля 2020 года состоится «Космо-Хакатон» — комплекс мероприятий для школьников и студентов по решению инженерно-технических задач в сфере космонавтики. Во время их проведения екатеринбургские участники «Космо-Хакатона» разработают модель скафандра для экспедиции на Луну. Мероприятие состоится на площадках НПО автоматики (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») и детского технопарка «Кванториум» в Ельцин Центре.

В течение недели 20 школьников и студентов разработают модель скафандра для экспедиции на Луну. Участники объединятся в одну команду инженеров и конструкторов, где каждый будет выполнять свою задачу. Курировать учащихся и помогать им решать сложные вопросы будут специалисты НПО автоматики. По словам генерального директора Андрея Мисюры, на мероприятии юные изобретатели вместе с профессионалами ракетно-космической отрасли придумают перспективный проект.

«На „Космо-Хакатоне“ школьники и студенты встретятся с ведущими разработчиками и конструкторами нашего предприятия, и совместными усилиями придумают решение одной из задач, стоящих перед ракетно-космической отраслью. Подобного рода соревнования служат своеобразным фильтром для отбора будущих инженерных кадров. „Космо-Хакатон“ призван проверить силы и знания детей, научить их творчески и нестандартно мыслить, искать новые решения, изобретать», — сказал Андрей Мисюра.

«Космо-Хакатон» — это комплекс мероприятий, организованных Госкорпорацией «Роскосмос» совместно с ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» (федеральный оператор сети детских технопарков «Кванториум») по профильному тематическому направлению «Космоквантум». В рамках этого проекта команды воспитанников детских технопарков «Кванториум» на базе предприятий ракетно-космической отрасли совместно с ведущими отраслевыми экспертами решают инженерно-технические задачи в интересах развития российской космонавтики.

Профильное тематическое направление «Космоквантум» сети детских технопарков «Кванториум» призвано погрузить воспитанников в различные инженерно-технические задачи для дальнейшего формирования кадрового потенциала ракетно-космической отрасли.

Открытие «Космо-Хакатона» и презентация задания состоится 3 февраля в 10:00 в Музее НПО автоматики (г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка 145).

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