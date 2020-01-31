В Калужской области должностные лица лесничества осуждены за служебный подлог

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Дзержинский районный суд Калужской области вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего и.о. директора и бывшего участкового лесничего ГКУ КО «Износковское лесничество». Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, совершенное из иной личной заинтересованности).

Установлено, что в июне 2018 года на территории Износковского района Калужской области сотрудниками лесничества была обнаружена незаконная рубка более 600 деревьев на общую сумму более 22 млн рублей.

Исполняющий обязанности директора и участковый лесничий с целью сокрытия ущерба, причиненного лесному фонду, желая продемонстрировать вышестоящему руководству эффективность своей работы и скрыть правонарушение, внесли в официальные документы – 21 договор купли продажи лесных насаждений, предоставляющих право на рубку, ложные сведения о том, что вырубленные деревья предназначены для нужд населения.

Суд, с учетом мнения государственного обвинителя признал подсудимых виновными в совершении преступления и назначил и.о. директора лесничества наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права занимать должности в государственных учреждениях, связанных с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий сроком на 1 год, а бывшему участковому лесничему, с учетом имеющейся судимости, наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год 3 месяца.

По факту незаконной рубки деревьев возбуждено и расследуется уголовное дело. Расследование уголовного дела контролируется прокуратурой.

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