Source: Russia – Council of the Federation

В ходе мероприятия подведены итоги социально-экономического развития города за 2019 год.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Новосибирской области Владимир Лаптев ЛаптевВладимир Васильевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Новосибирской области в ходе работы в регионе принял участие в прошедшем в г. Куйбышеве собрании трудовых коллективов и общественности для подведения итогов социально-экономического развития за 2019 г.

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«Подобные мероприятия дают хорошую возможность оценить в цифрах, как выполняются на местах приоритетные государственные программы и национальные проекты, и какой реальный эффект они дают жителям», — отметил сенатор.

Как сообщил в своем докладе глава города Алик Андронов, 2019-й стал для жителей Куйбышева во многом знаковым годом: в этот период завершены несколько крупных объектов в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» государственной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015–2024 годах». В результате горожане получили сразу два новых сквера, обустроен большой массив дворовых территорий и кварталов, построен ряд детских, спортивных площадок и зон отдыха.

В. Лаптев принял участие в собрании трудовых коллективов и общественности города Куйбышева Новосибирской области

По его словам, в течение года в Куйбышеве газифицировано свыше 400 частных домовладений, проведены капитальные ремонты жилого фонда на сумму свыше 45 млн руб. Велась активная работа по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья, ремонту автодорог.

В Куйбышеве газифицировано свыше 400 частных домовладений

Жители Куйбышева оценили результаты этой деятельности. Согласно проведенному социологическому исследованию, подавляющее большинство горожан ощутило позитивные изменения в социальной сфере.

Владимир Лаптев, принимавший непосредственное участие в реализации большинства проектов, отметил, что самый масштабный из них — строительство Крытой ледовой арены «Факел» с трибунами, современными спортивными залами и кафе. Еще одним большим проектом стало начало восстановления Спасского собора, полностью разрушенного в советское время.

«Уверен: всё, что мы сегодня делаем в тесной связке с главами города и района, при поддержке региональных и федеральных властей, даст свои всходы в ближайшем будущем в виде здоровой, образованной, социально активной молодежи», — подчеркнул сенатор.

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