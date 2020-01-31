В ООО «Газпром трансгаз Ухта» применили новую энергосберегающую технологию

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

31 января 2020, 16:00

В конце января в ООО «Газпром трансгаз Ухта» при подготовке и проведении ремонтных работ на линейной части с целью решения задачи по энергосбережению и экономии стравливаемого газа впервые применен метод с использованием мобильной компрессорной станции (МКС).

В зоне производственной деятельности Вуктыльского ЛПУМГ для повышения надежности газотранспортной системы, эксплуатируемой ООО «Газпром трансгаз Ухта», был выведен в ремонт участок магистрального газопровода «Пунга — Вуктыл — Ухта — 2» (3 нитка). При помощи МКС на участке было сохранено 2,7 млн куб. м природного газа.

МКС служит для перекачки газа из участка магистрального газопровода, подлежащего ремонту, в параллельный газопровод или за отключающую арматуру по направлению движения газа.

«Основной целью применения технологии является снижение негативного воздействия на окружающую среду при производстве ремонтных работ на объектах линейной части магистральных газопроводов и компрессорных станций, а также обеспечение эффективного ресурсосбережения в Обществе», — отметил начальник отдела охраны окружающей среды и энергосбережения Василий Большаков.

Единый поставщик услуг по перекачке газа с использованием мобильных компрессорных станций — ООО «Газпром инвестпроект». Оказываемые компанией услуги по сохранению природного газа будут применяться на предприятии в дальнейшем и позволят снизить выбросы метана перед проведением плановых ремонтов и технического обслуживания объектов единой системы газоснабжения.

Сохранение природного газа с использованием мобильной компрессорной станции — это масштабная программа по снижению экологических рисков и повышению энергоэффективности, в которой участвуют 13 газотранспортных дочерних компаний ПАО «Газпром». ООО «Газпром трансгаз Ухта» стало вторым предприятием, на объектах которого применена данная технология.

Справка

ООО «Газпром трансгаз Ухта» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», обеспечивающее поставки газа потребителям 9 регионов Северо-Запада России, а также транзит природного газа в страны ближнего и дальнего зарубежья. Эксплуатируемая компанией «Газпром трансгаз Ухта» газотранспортная система проходит через территорию Северо-Запада Российской Федерации, от Бованенковского месторождения и самой северной в мире компрессорной станции «Байдарацкая» на полуострове Ямал — до западных рубежей России.

В границах производственной деятельности компании эксплуатируется 16 тысяч км магистральных газопроводов (МГ). В 2018 году объем транспортируемого предприятием газа составил более 190,54 млрд куб. м.

В структуре компании 24 филиала, в том числе 14 линейных производственных управлений МГ, 44 компрессорные станции, в составе которых работают 89 компрессорных цехов. Транспорт газа обеспечивают 442 газоперекачивающих агрегата общей установленной мощностью 6 396,6 МВт. Распределение газа потребителям осуществляется через 175 газораспределительных станций.

Компанией внедрены система менеджмента качества ISO 9001:2015 и система экологического менеджмента ISO 14001:2015.

Коллектив предприятия насчитывает более 13 тыс. человек. Головной офис расположен в Ухте, Республика Коми.

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