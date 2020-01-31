В прошедшем году прокурорами выявлено более 136 тыс. нарушений законов сфере надзора за исполнением законодательства о государственной и муниципальной собственности

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

В 2019 году в сфере надзора за исполнением законодательства о государственной и муниципальной собственности прокурорами выявлено более 136 тыс. нарушений законов. С целью их пресечения внесено свыше 29 тыс. представлений. По требованиям прокуроров около 19 тыс. должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Для предупреждения правонарушений против порядка распоряжения имуществом и при наличии сведений о готовящихся противоправных деяниях должностным лицам направлено более 2 тыс. предостережений.

По материалам прокурорских проверок правоохранительными органами возбуждено 1,9 тыс. уголовных дел. Кроме того, по инициативе прокуроров 3,2 тыс. нарушителей порядка распоряжения государственной собственностью привлечены к административной ответственности.

Прокурорами в связи с нарушениями законодательства о государственной и муниципальной собственности в суды общей юрисдикции и арбитражные суды направлено свыше 13,2 тыс. исков. Из рассмотренных судом удовлетворены 12,5 тыс. исков на сумму 779,5 млн рублей.

Прокурорами выявляются факты неправомерного отчуждения государственного и муниципального имущества, его сдачи в аренду с нарушением установленного порядка, использования такого имущества в отсутствие правоустанавливающих документов. В этих случаях уделяется особое внимание реализации мероприятий, направленных на возврат в государственную и муниципальную собственность незаконно отчужденного имущества (Амурская, Волгоградская, Ростовская области и иные регионы).

К примеру, в Волгоградской области прокуратура в суде добилась возврата в муниципальную собственность имущества на сумму 20 млн рублей (производственная база, состоящая из 15 зданий и 17 транспортных средств). Оно было незаконно включено в уставный капитал общества с ограниченной ответственностью. В настоящее время судебный акт исполнен, на имущество зарегистрировано право муниципальной собственности.

В Саратовской области между администрацией одного из районов и юридическим лицом был незаконно заключен договор купли-продажи электролиний общей протяженностью 4,1 тыс. метров и земельных участков площадью 131 кв. м. При этом комплекс объектов используется для электроснабжения местных жителей, дошкольных и школьных учреждений, медицинских организаций, учреждений культуры, а также зданий органов государственной власти и местного самоуправления. По иску прокуратуры суд вернул объекты электросетевого хозяйства и земельные участки в муниципальную собственность.

В Мурманской области прокуратура добилась в судебном порядке признания права муниципальной собственности на 10 квартир, подпадающих под признаки выморочного имущества. В настоящее время решения суда исполнены, квартиры оформлены в муниципальную собственность.

Распространены факты неправомерного распоряжения органами местного самоуправления федеральными водными объектами под видом заключения сделок в отношении земельных участков, на которых они расположены (Республика Бурятия, Удмуртская Республика, Алтайский край).

Например, в Удмуртской Республике органом местного самоуправления под видом земельного участка арендатору переданы часть реки Селычка, ручей и пруд, имеющие единый водный режим. В связи с этим по иску прокуратуры суд признал недействительным право аренды.

Вопросы соблюдения законодательства о государственной и муниципальной собственности находятся на контроле органов прокуратуры Российской Федерации.

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