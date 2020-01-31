Source: Russia – Prosecutor Generals Office

В Генеральной прокуратуре Российской Федерации проанализированы результаты работы транспортных прокуроров в сфере реализации таможенными органами полномочий по взысканию таможенных платежей в 2019 году.

Их итоги свидетельствуют о том, что в целом по стране наметилась тенденция к устойчивому снижению размеров неуплаченных таможенных платежей. По состоянию на 1 января 2020 года общая сумма задолженности составила 26,8 млрд рублей, в том числе по таможенным платежам – 21,6 млрд рублей и пеням – 5,2 млрд рублей (1 января 2019 года общая сумма составляла 49,2 млрд рублей).

В результате принятых таможенными органами мер, а также принципиальной позиции транспортных прокуроров сумма неуплаченных таможенных пошлин, налогов снизилась на 22,4 млрд рублей. Вместе с тем общая сумма задолженности остается еще достаточно значительной. Это диктует необходимость продолжения работы таможенных органов по ее принудительному взысканию.

Для реализации полномочий по аресту имущества должника в качестве одного из способов взыскания задолженности по уплате таможенных платежей Генеральным прокурором Российской Федерации 10 июля 2019 года подписан приказ «Об осуществлении органами прокуратуры полномочий по санкционированию решений таможенных органов об аресте имущества для обеспечения взыскания таможенных и иных пошлин». Совместно с Университетом прокуратуры Российской Федерации и Федеральной таможенной службой подготовлены и направлены на места методические рекомендации о реализации транспортными прокурорами и таможенными органами полномочий при аресте имущества, применяемого в качестве способа обеспечения взыскания таможенных и иных платежей.

Принятые меры способствовали увеличению в 6,5 раз числа санкционированных транспортными прокурорами арестов имущества и оказали серьезное профилактическое воздействие на недобросовестных участников внешнеэкономической деятельности. Например, после вмешательства Московской межрегиональной транспортной прокуратуры и направления Московской областной таможней запросов по поводу наличия у юридического лица движимого и недвижимого имущества до завершения процедуры ареста добровольно погашена недоимка в сумме свыше 120 млн рублей.

С учетом изложенного транспортным прокурорам поручено продолжить активную работу на данном направлении деятельности.

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