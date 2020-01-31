Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#МАИ31.01.2020 11:06

День открытых дверей – выставка предприятий России

В Московском авиационном институте 1 февраля 2020 года пройдет «День открытых дверей — выставка предприятий России». В ней примут участие Госкорпорация «Роскосмос» и предприятия российской ракетно-космической отрасли: Центр Хруничева, НПО Энергомаш, НПО Лавочкина, ЦНИИмаш и РКК «Энергия». Всего в выставке участвуют около 50 ведущих высокотехнологичных предприятий страны.

«Интерес к ракетно-космической отрасли с каждым годом растет, а подобные встречи дают возможность ребятам получить много дополнительной информации о профессиях и работе в нашей отрасли. Для них это отличная возможность определиться с выбором своего жизненного пути», − отметил директор Департамента развития персонала и сопровождения проектов Роскосмоса Дмитрий Шишкин.

В День открытых дверей студенты и их родители смогут пообщаться с представителями предприятий, получить информацию об условиях работы, перспективах карьерного роста, а также о целевых формах подготовки и устройству на работу. Также в этот день будут представлены презентации и пройдут мастер-классы от предприятий-участников.

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