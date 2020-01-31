Компания «Газпром переработка Благовещенск» помогла трем школам Свободненского района обновить материально-техническую базу

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

31 января 2020, 16:10

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30 января заместитель генерального директора ООО «Газпром переработка Благовещенск» Андрей Белоусов и глава Свободненского района Эльвира Агафонова посетили школы в селах Черниговка, Усть-Пера и Юхта. Там гостям продемонстрировали оборудование и технику, приобретенные на средства компании в рамках программы благотворительной помощи. Школьники получили интерактивные доски, проекторы и экраны, МФУ, принтеры и ноутбуки, компьютеры и оргтехнику, а также спортивный инвентарь и форму.

«Своими социальными программами мы стремимся позитивно влиять на жизнь людей Свободненского района, где реализуется проект Амурского ГПЗ», — подчеркнул заместитель генерального директора ООО «Газпром переработка Благовещенск» Андрей Белоусов.

В ходе визита представители Амурского ГПЗ смогли лично оценить качество нового оборудования, которое уже активно используется на уроках.

«Обновление компьютерной техники и спортивного инвентаря сделает учебный процесс более интересным и продуктивным», — отметила глава Свободненского района Эльвира Агафонова.

Кроме того, сотрудники Амурского ГПЗ рассказали об образовательных и социальных программах ООО «Газпром переработка Благовещенск», рассказали школьникам о перспективах работы на газоперерабатывающем предприятии.

Справка

Амурский ГПЗ станет одним из крупнейших в мире предприятий по переработке природного газа. Его проектная мощность составит 42 млрд куб. м газа в год. Товарной продукцией ГПЗ, помимо очищенной метановой фракции, будут этан, пропан, бутан, пентан-гексановая фракция и гелий. Инвестор и заказчик проекта строительства Амурского ГПЗ — ООО «Газпром переработка Благовещенск» (входит в Группу «Газпром»). Управление строительством осуществляет АО «НИПИГАЗ» — ведущий российский центр по управлению проектированием, поставками, логистикой и строительством (входит в Группу СИБУР).

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