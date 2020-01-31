Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Главное#Союз МС-08#Союз МС-10#Союз МС-12#Президент РФ#Кремль31.01.2020 13:20

Космонавты Роскосмоса награждены орденами

За мужество и высокий профессионализм, проявленные при исполнении служебного долга в условиях, сопряжённых с повышенным риском для жизни при возникновении нештатной ситуации на космодроме Байконур, космонавт Алексей Овчинин награждён орденом Мужества. Об этом говорится в указе Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина № 70 от 30 января 2020 года «О награждении государственными наградами Российской Федерации».

Напомним, что после аварии носителя, произошедшей 11 октября 2018 года во время старта, космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг прошли реабилитацию и обновлённым составом — вместе с астронавтом NASA Кристиной Кук — 14 марта 2019 года успешно стартовали на ракете-носителе «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблём «Союз МС-12».

За время экспедиции МКС-59/60, продлившейся более 202 суток, Алексей Николаевич выполнил порядка 50 экспериментов по российской научной программе, в том числе работал с антропоморфным роботом Skybot F-850. 29-30 мая 2019 года вместе с Олегом Кононенко Алексей Николаевич совершил свой первый выход в открытый космос продолжительностью 6 часов 1 минуту. Общий налёт Алексея Овчинина за две космические экспедиции составляет 374 суток 19 часов 11 минут.

Этим же указом Президент РФ наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени космонавта Олега Артемьева за мужество и высокий профессионализм, проявленные при осуществлении длительного космического полёта на Международной космической станции.

Олег Германович совершил свой второй космический полёт 21 марта — 4 октября 2018 года в качестве командира корабля «Союз МС-08» и бортинженера МКС-55/56 вместе с астронавтами NASA Эндрю Фойстелом и Ричардом Арнольдом. Общий «космический» налёт Олега Германовича превысил год. За два полёта космонавт совершил три выхода в открытый космос общей продолжительностью более 20 часов.

На днях вышла дебютная красочная книга Олега Артемьева «Космос и МКС: как всё устроено на самом деле», в которой космонавт рассказывает и наглядно на своих фотографиях показывает, как выглядит МКС изнутри, какие эксперименты проводятся на борту станции и другие интересные факты.

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