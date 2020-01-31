Министерство спорта Российской Федерации приостановило действие государственной аккредитации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА)

Source: Russia Ministry of Sport

Министерством спорта Российской Федерации принято решение о приостановлении действия государственной аккредитации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) сроком до 1 марта 2020 года.

Соответствующий приказ сегодня, 31 января, подписал Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин по итогам внеочередного заседания Комиссии по государственной аккредитации спортивных федераций.

Действие государственной аккредитации ВФЛА приостановлено на основании ч. 5.1 ст. 14 ФЗ № 329- ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ» в связи с невыполнением ею предусмотренных п.п. 6, 7 части 3 ст. 16 названного федерального закона обязанностей в сфере предотвращения допинга в спорте, в частности, ввиду систематического нарушения спортсменами ВФЛА Общероссийских антидопинговых правил и правил доступности, наличия фактов запрещенного сотрудничества.

Кроме того, согласно официальному пресс-релизу независимого органа Международной федерации по вопросам целостности легкоатлетического спорта (Athletics Integrity Unit) от 29 января 2020 г., поступившие от ВФЛА объяснения от 2 января 2020 г. и 16 января 2020 г. в отношении предъявленных обвинений в фальсификации документов и даче ложных показаний по делу о нарушении антидопинговых правил российским спортсменом Данилом Лысенко, признаны Правлением AIU неудовлетворительными.

Таким образом, руководство ВФЛА в нарушение п.п. 6,7 ч. 3 ст. 16 ФЗ № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» не обеспечило надлежащее участие федерации в предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним как на национальном уровне, так и во взаимодействии с международной федерацией (World Athletics), AIU, другими международными организациями. Новым руководством ВФЛА не предприняты необходимые меры для установления конструктивного взаимодействия с международной федерацией и разрешения сложившейся ситуации.

Решение о приостановлении государственной аккредитации ВФЛА направлено на защиту интересов российских спортсменов, не повлечет дополнительных рисков и ухудшения положения легкоатлетов, имеющих индивидуальный допуск к международным соревнованиям, а также не повлияет на целостность всероссийских и межрегиональных соревнований и подготовку к ним.

Минспорт России полагает, что это решение послужит сигналом для ВФЛА о необходимости внесения кардинальных изменений в принципы выстраивания взаимоотношений с международными спортивными организациями в целях их конструктивного развития.

При устранении обстоятельств, послуживших основанием для приостановления действия государственной аккредитации ВФЛА, действие государственной аккредитации будет возобновлено.

Пресс-служба Минспорта России

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