Начинается прием сообщений о намерении принять участие в реализации акций «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) (31.01.2020)

Source: Central Bank of the Russian Federation

Начинается прием сообщений о намерении принять участие в реализации акций «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)

Банк России объявляет о начале приема сообщений заинтересованных лиц о намерении принять участие в процедурах реализации акций «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество) (регистрационный номер 1810, далее — Банк) в рамках полномочий, предоставленных статьей 18957-1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», и в соответствии с пунктом 3 указанной статьи.

Соответствующее информационное сообщение размещено на сайте Банка России в разделе «Информация по кредитным организациям», подразделе «Финансовое оздоровление кредитных организаций», рубрике «Продажа кредитных организаций», подрубрике «Действующие предложения по продаже банков».

Прием Банком России сообщений заинтересованных лиц о намерении принять участие в процедурах реализации акций Банка будет осуществляться в период с 01.04.2020 по 15.04.2020. По результатам рассмотрения указанных сообщений Банком России будет принято решение о дальнейших способах реализации акций Банка, о чем будет объявлено дополнительно.

Банк России стал владельцем обыкновенных и привилегированных именных акций, составляющих более 99,99% уставного капитала Банка, в рамках осуществления мероприятий по финансовому оздоровлению, проводимых в соответствии с Планом участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка.

По результатам осуществления мероприятий по финансовому оздоровлению Банком соблюдаются все обязательные нормативы, обеспечена его стабильная доходность. В соответствии с пресс-релизом от 20.11.2019 АКРА подтвердил кредитный рейтинг Банка на уровне ВВ+(RU), прогноз «Развивающийся».

31 января 2020 года

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