Олег Матыцин встретился с президентом Федерации фигурного катания на коньках России Александром Горшковым

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 31 января, в Министерстве спорта Российской Федерации глава ведомства Олег Матыцин провёл рабочую встречу с президентом Федерации фигурного катания на коньках России Александром Горшковым. В ней также принял участие генеральный директор ФФККР Александр Коган.

Обсуждались итоги недавно завершившегося Чемпионата Европы по фигурному катанию, где российская сборная заняла первое место в общекомандном зачёте и показала лучший результат за последние годы.

«Мы говорили о планах нашей совместной работы, – сказал Александр Горшков. – Я пригласил Министра на наше мероприятие в марте (шоу с участием сильнейших фигуристов страны «Россия, вперёд!» в ДС «Мегаспорт» – прим. ред.). Также мы хотели бы, чтобы Министр посетил тренировки наших фигуристов, в том числе посмотреть, как тренируется группа Этери Тутберидзе, где есть целая плеяда не только девчонок, но и мальчишек, которые двигают фигурное катание вперёд».

Говоря об ожиданиях от Чемпионата мира по фигурному катанию, который пройдёт с 16 по 22 марта в Монреале (Канада), Александр Горшков подчеркнул: «Потенциал наших спортсменов достаточно высокий, главное его реализовать. Если он будет правильно реализован, значит, будут и результаты».

На Чемпионате Европы по фигурному катанию, прошедшем с 20 по 26 января в Граце (Австрия), российские спортсмены впервые с 2006 года выиграли все золотые медали, завоевав 10 наград из 12.

Победили Александра Бойкова / Дмитрий Козловский (пары), Виктория Синицина / Никита Кацалапов (танцы на льду), Дмитрий Алиев и Алёна Косторная. «Серебро» взяли Евгения Тарасова / Владимир Морозов (пары), Артур Даниелян и Анна Щербакова. Бронзовыми призёрами стали Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин (пары), Александра Степанова / Иван Букин (танцы на льду) и Александра Трусова.

Фото: Александр Александров

Пресс-служба Минспорта России

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