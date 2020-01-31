О встрече Посла Беларуси А.Ржеусского с заместителем Министра иностранных дел Индии

Source: Belarus Ministry of Foreign Affairs

31-01-2020

31 января 2019 г. состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Республике Индия Андрея Ржеусского с заместителем Министра иностранных дел Индии Викасом Сварупом.

В ходе встречи собеседники акцентировали взаимное удовлетворение дружественным и конструктивным характером двустороннего сотрудничества и выразили приверженность его дальнейшему расширению.

Подчеркнута важность поддержания интенсивности белорусско-индийских политических контактов высокого уровня как основы для успешного осуществления совместных проектов в области торговли, промышленной кооперации, инвестиций и в других сферах.

В этом контексте обсуждены сроки обмена визитами глав внешнеполитических ведомств двух стран, а также возможность проведения во втором-третьем квартале 2020 года белорусско-индийских межмидовских консультаций в г.Минске.

Отмечена необходимость дальнейших тесных конструктивных контактов, в том числе в целях взаимной поддержки и продвижения интересов двух стран на международных площадках.

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