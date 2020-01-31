Президент направил Си Цзиньпину телеграмму со словами сочувствия и поддержки пострадавшим от коронавируса

Source: President of Russia – Kremlin

В связи со вспышкой коронавирусной инфекции в Китайской Народной Республике Владимир Путин направил Председателю КНР Си Цзиньпину Си ЦзиньпинПредседатель Китайской Народной Республики телеграмму с выражением искреннего сочувствия и поддержки всем, в чьи семьи пришло горе, а также пожеланиями скорейшего выздоровления заболевшим.

Глава Российского государства выразил уверенность, что благодаря решительным мерам, принимаемым китайским руководством, распространение эпидемии будет остановлено, а ущерб от нее минимизирован.

Президент России выразил готовность оказать дружественному китайскому народу необходимую помощь и сообщил, что российские компетентные ведомства ориентированы на самое тесное взаимодействие с соответствующими китайскими структурами в целях скорейшего преодоления этой общей угрозы.

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