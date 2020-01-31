Прокурорами выявлено более 670 тыс. нарушений закона в сфере защиты прав несовершеннолетних

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

В прошедшем году прокурорами в сфере защиты прав несовершеннолетних выявлено более 670 тыс. нарушений закона. С целью их устранения принесено почти 60 тыс. протестов на незаконные правовые акты, внесено 149 тыс. представлений, по постановлениям прокуроров к административной ответственности привлечено более 31 тыс. физических и юридических лиц, в суды направлены более 80 тыс. исков на общую сумму свыше 970 млн рублей.

В частности в целях защиты прав на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, внесено более 2 тыс. представлений, в суды направлены более 8 тыс. исков, в том числе о признании права на внеочередное обеспечение жильем.

При этом ключевой проблемой, препятствующей соблюдению жилищных прав детей-сирот, остается несоответствие объема выделяемых бюджетных средств фактическому количеству лиц, нуждающихся в жилых помещениях. В отдельных регионах по инициативе прокуроров более чем в 2-3 раза увеличено бюджетное финансирование мероприятий на приобретение жилья для детей-сирот.

К примеру, по предложению прокуратуры Краснодарского края объем денежных средств, выделенных из краевого бюджета в 2019 году на указанные цели, увеличен с 750 млн до 1,5 млрд рублей. Это позволило предоставить лицам указанной категории 1278 квартир и существенно сократить число лиц, состоящих в списках на обеспечение.

На постоянном контроле прокуроров остаются вопросы своевременности проведения конкурсов для приобретения квартир детям-сиротам, а также соответствие предоставляемых жилых помещений требованиям законодательства.

Так, после вмешательства прокуратуры Республики Северная Осетия-Алания благоустроены и отремонтированы квартиры, приобретенные для детей-сирот. За нарушение порядка заключения и исполнения контрактов по постановлениям прокуроров бывший министр жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики республики и подрядчики оштрафованы на общую сумму более 120 тыс. рублей.

Не оставлены без внимания вопросы реализации иных гарантий, предусмотренных Федеральным законом «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

В частности, Генеральной прокуратурой Российской Федерации восстановлены права 280 студентов ФГБОУ ВО «Бурятская государственная сельскохозяйственная академия имени В.Р. Филиппова», относящихся к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на получение компенсации за питание, приобретение канцелярских товаров, одежды. Студентам академии, перед которыми имелась задолженность, выплачено свыше 45,5 млн рублей.

Прокурорами активно реализуются полномочия по защите прав детей из многодетных и малообеспеченных семей на получение мер социальной поддержки.

Так, по результатам проверок использования федеральных и региональных средств, предоставляемых гражданам в виде материнского (семейного) капитала, прокурорами выявлены многочисленные факты неисполнения получателями указанных мер поддержки обязанностей по оформлению права долевой собственности детей на приобретаемые за счет данных средств жилые помещения.

В целях защиты прав несовершеннолетних прокурорами в суды предъявлено более 1,5 тыс. исков, по результатам рассмотрения которых оформлено право детей на приобретаемые родителями жилые помещения.

На основании материалов прокурорских проверок по фактам незаконного обналичивания и использования средств материнского (семейного) капитала только в Иркутской области возбуждены и расследуются 5 уголовных дел по статье 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). По искам прокуроров причиненный преступными действиями ущерб в сумме более 2 млн рублей взыскан в полном объеме.

Значительное количество нарушений выявлено прокурорами в сфере медицинского обслуживания несовершеннолетних, в том числе детей-инвалидов, в лечебных и общеобразовательных учреждениях.

К примеру, прокуратурой Республики Башкортостан приняты меры по защите прав 92 детей-инвалидов на бесплатное обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями. В Ульяновской области после вмешательства прокуратуры восстановлено право 99 несовершеннолетних, страдающих сахарным диабетом, на бесплатное получение расходных материалов к инсулиновым помпам, тест-полосок, жизненно необходимых для осуществления контроля уровня сахара в крови.

Прокуратурой Республики Калмыкия при проверке соблюдения прав детей-инвалидов, находящихся на полном государственном обеспечении в детском психоневрологическом интернате, выявлены факты неправомерного расходования денежных средств с личных счетов несовершеннолетних на нужды учреждения. В интересах воспитанников по искам прокуроров с учреждения взыскано свыше 2,5 млн рублей.

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