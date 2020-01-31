С. Калашников принял участие в дискуссии в ПАСЕ по проблемам миграции

Source: Russia – Council of the Federation

Для России эти вопросы актуальны, но мы нашли эффективные механизмы их решения, подчеркнул Сергей Калашников.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников КалашниковСергей Вячеславовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Брянской области прокомментировал дискуссию по проблемам миграции, которая прошла в ходе пленарного заседания ПАСЕ.

Сенатор сообщил, что на сессии ПАСЕ обсуждался целый блок решений, связанный с миграционными процессами. Это касается трудовой и детской миграции, торговли людьми, опеки над детьми, перемещенных лиц и др.

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«Эта тема очень злободневная, особенно для некоторых стран Европы. Комитет министров Совета Европы неоднократно поднимал этот вопрос о регулировании процессов миграции. И ПАСЕ уже дважды принимала подобные постановления. Есть целый ряд конвенций. То есть документов в этой сфере достаточно».

По словам Сергея Калашникова, в пакете документов, который сегодня приняла Ассамблея, есть только одно конструктивное предложение — ввести должность омбудсмена по правам мигрантов.

Вместе с тем, парламентарий указал, что принятые сегодня резолюции и рекомендации Ассамблеи, не так безобидны, как кажется. Дело в том, что никак не дифференцируются экономическая миграция и вынужденная миграция. «Я внес поправку, что этого нельзя делать, так как это мина замедленного действия. Но она не прошла», — пояснил парламентарий.

Наше законодательство ответственно подошло к регулированию притока нелегальных мигрантов, в частности, благодаря соответствующей работе с их диаспорами

Сенатор отметил, что также предложил изучить вопрос о трансформации национальных диаспор в национально-культурные автономии. «Почему в некоторых странах Совета Европы, таких как Россия, Польша, Венгрия, нет этих проблем? Потому что национальное законодательство, в том числе и наше, ответственно подошло к регулированию притока нелегальных мигрантов, в частности, благодаря соответствующей работе с их диаспорами», — сказал он.

«Для России эти вопросы актуальны, но на сегодняшний день мы нашли эффективные механизмы их решения», — подчеркнул Сергей Калашников.

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