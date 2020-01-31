С. Рябухин посетил в Ульяновске Международную российско-итальянскую выставку «Встреча с Победой»

Source: Russia – Council of the Federation

Сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне, недопущение пересмотра её итогов – важный фактор в деле консолидации российского общества, отметил сенатор.

Первый заместитель Председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ульяновской области Сергей Рябухин РябухинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ульяновской области в ходе рабочей поездки в регион посетил Международную российско-итальянская выставку художественного творчества среди детей и юношества от 7 до 17 лет «Встреча с Победой» в Ульяновске.

Мероприятие прошло во Дворце книги — Ульяновской областной научной библиотеке. Выставка приурочена к проведению в России Года памяти и славы.

Сергей Рябухин посетил Международную российско-итальянская выставку художественного творчества среди детей и юношества «Встреча с Победой» в Ульяновске

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Сергей Рябухин посетил Международную российско-итальянская выставку художественного творчества среди детей и юношества «Встреча с Победой» в Ульяновске

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Сергей Рябухин

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Сергей Рябухин посетил Международную российско-итальянская выставку художественного творчества среди детей и юношества «Встреча с Победой» в Ульяновске

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Сергей Рябухин посетил Международную российско-итальянская выставку художественного творчества среди детей и юношества «Встреча с Победой» в Ульяновске

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Сергей Рябухин посетил Международную российско-итальянская выставку художественного творчества среди детей и юношества «Встреча с Победой» в Ульяновске

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В экспозиции приняли участие работы детей и юношества из Северо-Западной части Италии и из российских городов Ульяновской области — Ульяновска, Димитровграда, Инзы.

В годы войны советские партизаны сражались в рядах итальянского Сопротивления и наиболее отличившиеся были награждены Золотой медалью «За воинскую доблесть».

Основные темы работ — портрет участника итальянского Сопротивления, Героя СССР и Италии Федора Полетаева, встреча с Победой весной 45-го года, дети войны, героические подвиги советского народа, герои итальянского Сопротивления.

Сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне, недопущение пересмотра её итогов – важный фактор в деле консолидации российского общества

Сергей Рябухин принял участие в открытии выставки и подарил библиотеке книги о Великой Отечественной войне.

«Сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне, недопущение пересмотра её итогов – важный фактор в деле консолидации российского общества. Для россиян важна и чувствительна тема защиты исторической правды о Великой Отечественной войне, защиты чести и достоинства тех, кто сражался в тылу врага», — подчеркнул сенатор.

«Наша задача — сохранение совместными усилиями памяти о подвиге наших дедов, отцов и матерей, подаривших миру мир, реализация творческой инициативы детей и юношества, направленной на формирование активной гражданской позиции и национального самосознания, формирование у детей и подростков представлений об идеалах и духовных ценностях, воспитания любви к своей стране», — сказал Сергей Рябухин.

Главным организатором выставки выступило Симбирское (Ульяновское) региональное отделение Императорского Православного Палестинского Общества.

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