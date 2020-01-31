Source: Russia Federal Space

#РКС#Главное31.01.2020 09:56

Технология производства СВЧ-плат для применения в космосе

Специалисты холдинга «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») разработали технологию изготовления сверхвысокочастотных (СВЧ) коммутационных плат на органическом диэлектрике. Это позволит сделать СВЧ-устройства, которые применяются в аппаратуре космического назначения, меньше и легче, а также оптимизирует и удешевит процесс их производства. Проведенные в РКС первые в России оценки характеристик СВЧ-плат на органическом диэлектрике подтвердили стабильность этих изделий даже при большом перепаде температур, характерном для условий космоса.

Группа исследователей РКС разработала и запатентовала технологию производства многослойных СВЧ-плат. Она предусматривает формирование толстого полимерного слоя в две стадии за счет применения комбинирования процессов центрифугирования и спреевого нанесения, экранирования электронных узлов печатной платы и использования микроминиатюрного анкера в диэлектрическом слое для обеспечения адгезионной прочности монтажных соединений.

Руководитель отдела разработки бортовых СВЧ-приборов АФАР РКС Андрей Буянкин: «В связи с увеличением функциональных возможностей и рабочих частот СВЧ-монолитных интегральных схем остро встает проблема создания СВЧ-коммутационных плат, необходимых для производства современной радиоэлектронной аппаратуры. Поэтому мы уже несколько лет работаем над созданием конкурентоспособных отечественных решений в этой области».

Руководитель конструкторско-технологического отдела РКС Андрей Жуков: «Наша технология проектирования и производства позволяет наладить выпуск высококачественных плат, которые могут стабильно работать в условиях космоса. Стабильность характеристик СВЧ-сигнала обеспечивается применением термической обработки органического диэлектрика. Разработанная в РКС технология термообработки коммутационной СВЧ-платы позволила добиться стабильности ее работы при температурах от −196°C до 200°C, что подтверждено экспериментами».

Новые СВЧ-платы планируется использовать при создании перспективных российских космических аппаратов.

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