Увеличение доли российского производителя в госзакупках как механизм развития отечественной экономики обсудили в СФ

Source: Russia – Council of the Federation

А. Дмитриенко провел «круглый стол», посвященный законодательному регулированию применения «национального режима» при проведении госзакупок.

Член Комитета Совета Федерации по экономической политике Алексей Дмитриенко ДмитриенкоАлексей Геннадиевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Пензенской области провел «круглый стол» на тему «Законодательное регулирование применения «национального режима» при проведении госзакупок и увеличение доли российского производителя в госзакупках как механизм регулирования развития отечественной экономики».

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В мероприятии приняли участие член Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Дина Оюн, ОюнДина Ивановнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Тыва член Комитета СФ по экономической политике Эдуард Исаков, ИсаковЭдуард Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры представители Министерства финансов, Министерства экономического развития, Министерства промышленности и торговли, Федерального казначейства, Федеральной антимонопольной службы, Счетной палаты, региональных органов государственной власти, государственных, коммерческих, общественных организаций и объединений.

Алексей Дмитриенко отметил, что необходимо обсудить работу существующих механизмов, которые поддерживают российских производителей и отдельные преференции для них. «Во всем мире существует девиз «Покупай наше». Мы должны понять, почему механизм запрета или ограничений допуска товаров иностранных государств при проведении госзакупок, реализации национальных проектов не работает, или работает не в полной мере».

«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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Алексей Дмитриенко

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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Эдуард Исаков

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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Дина Оюн

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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Алексей Ученов

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Дмитрий Готовцев

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Сенатор подчеркнул, что следует определить, есть ли необходимость внесения изменения в закон о контрактной системе в сфере госзакупок или эффективнее делать это на уровне подзаконных актов.

Директор Департамента стратегического развития и корпоративной политики Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Ученов отметил, что ведомством подготовлен проект федерального закона, предусматривающий установление квоты для отечественных производителей. Проводится совместная работа с Минфином и Казначейством по актуализации Каталога товаров, работ и услуг в соответствии с Перечнем Минпромторга России конкурентоспособной российской продукции, использование которой необходимо для реализации национальных проектов;

Заместитель директора Департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Министерства финансов РФ Дмитрий Готовцев начальник Управления контроля размещения государственного заказа Федеральной антимонопольной службы Артем Лобов, президент Общероссийской Общественной Организации «Деловая Россия» Павел Титов отметили, что размер квоты не может быть одинаковым для всех производителей. Необходим дифференцированный подход в зависимости от товарного рынка. Это возможно сделать на уровне подзаконных актов. Поддержали позицию Минпромторга о необходимости определения потребности в товарах, необходимых для реализации национальных проектов, и объемы производства таких товаров на территории Российской Федерации для принятия дальнейших решений о введении ограничений на допуск иностранных товаров;

Начальник Управления контроля размещения государственного заказа Федеральной антимонопольной службы Артем Лобов предложил установить в качестве показателя оценки деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации, муниципальных образований показатель достижения минимальной доли закупок российских товаров при проведении государственных закупок.

Заместитель Руководителя Федерального казначейства Анна Катамадзе рассказала о комплексных мероприятиях по доработке ресурсов единой информационной системы в сфере закупок позволяющих автоматически выгружать информацию необходимую для сбора статистики, эффективного анализа и мониторинга планируемых и осуществленных закупок для реализации национальных проектов.

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