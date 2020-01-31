Ушел из жизни Александр Васильевич Сбоев – участник Великой Отечественной войны, государственный советник юстиции 3 класса, Заслуженный юрист РСФСР, Почётный работник прокуратуры

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

30 января 2020 года ушел из жизни Александр Васильевич Сбоев – государственный советник юстиции 3 класса, Заслуженный юрист РСФСР, Почётный работник прокуратуры.

Александр Васильевич – один из ярчайших представителей российского прокурорского сообщества, чье имя неразрывно связано с историей становления и развития органов советской прокуратуры. Его блестящий ум, талант, огромная эрудиция и трудоспособность позволили добиться высочайших результатов в служебной деятельности.

Он родился в 1923 году в Омске. После окончания средней школы добровольцем вступил в ряды Красной Армии, окончил Омское артиллерийское училище и прошел всю войну. Участвовал в танковом сражении на Курской дуге и в Маньчжурской операции по разгрому Квантунской армии империалистической Японии. Много раз чудом оставался жив в безнадежных, казалось бы, ситуациях.

Получив стальную фронтовую закалку, Александр Васильевич сменил военную форму на прокурорскую. Окончив в 1951 году Московский юридический институт, он поступил на службу в органы военной прокуратуры.

Занимал должности от военного следователя военной прокуратуры Московского гарнизона до заместителя военного прокурора Прикарпатского военного округа (1951–1968). Военный прокурор Приволжского (1968–1972), Дальневосточного (1972–1978) военных округов и Московского округа противовоздушной обороны (1978–1983).

Оставив в 1984 году военную службу, возглавил управление по расследованию уголовных дел особой важности Прокуратуры СССР, в 1991 году вышел на пенсию.

С 2002 года он возглавил ветеранскую организацию Главной военной прокуратуры, проводил большую работу по защите интересов ветеранов и патриотическому воспитанию молодых кадров.

Александр Васильевич за боевые и трудовые заслуги награждён орденами «Отечественной войны» 1 и 2 степени, двумя орденами «Красной Звезды», медалями «За взятие Будапешта», «За освобождение Праги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией», «За доблестный труд в Великой Отечественный войне 1941-1945 гг.», «Ветеран прокуратуры», знаком отличия «За верность закону» 1 степени, неоднократно поощрялся приказами Главного военного прокурора и Генерального прокурора СССР.

Он навсегда останется в нашей памяти как верный своему делу, честный, беззаветно преданный работе человек, грамотный руководитель, талантливый юрист и настоящий патриот своей Родины.

Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов и коллектив органов прокуратуры России выражают глубокие соболезнования родным и близким Александра Васильевича Сбоева.

Светлая память о нём навсегда сохранится в наших сердцах.

Прощание состоится в 11 часов 3 февраля 2020 года на Федеральном военном мемориальном кладбище (Московская область, 4-й км Осташковского шоссе, вл. 2).

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