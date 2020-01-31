Ф. Мухаметшин провел встречу с представителями Посольства Египта в Москве

Source: Russia – Council of the Federation

В ходе беседы, прошедшей в Совете Федерации, обсуждались вопросы проведения Года гуманитарного сотрудничества России и Египта.

Заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Фарит Мухаметшин МухаметшинФарит Мубаракшевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Самарской области провел встречу с представителями Посольства Арабской Республики Египет (АРЕ) в Российской Федерации во главе с первым секретарем Посольства Османом Магди. В мероприятии также приняли участие сотрудники Департамента международного сотрудничества Госкорпорации «Росатом».

Фарит Мухаметшин

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Фарит Мухаметшин провел встречу с представителями Посольства Арабской Республики Египет (АРЕ) в РФ и сотрудниками Госкорпорации «Росатом»

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Фарит Мухаметшин провел встречу с представителями Посольства Арабской Республики Египет (АРЕ) в РФ и сотрудниками Госкорпорации «Росатом»

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Фарит Мухаметшин провел встречу с представителями Посольства Арабской Республики Египет (АРЕ) в РФ и сотрудниками Госкорпорации «Росатом»

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Фарит Мухаметшин провел встречу с представителями Посольства Арабской Республики Египет (АРЕ) в РФ и сотрудниками Госкорпорации «Росатом»

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Фарит Мухаметшин провел встречу с представителями Посольства Арабской Республики Египет (АРЕ) в РФ и сотрудниками Госкорпорации «Росатом»

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В ходе беседы затрагивались вопросы проведения Года гуманитарного сотрудничества России и Египта в 2020 г., объявленного Президентами обеих стран.

Сенатор, входящий в состав Организационного комитета по подготовке и проведению Года и являющийся руководителем Группы по сотрудничеству Совета Федерации с парламентом АРЕ, ознакомил присутствующих с мероприятиями Года, которые могли бы быть поддержаны «Росатомом». Стороны обсудили ряд проектов, представляющих взаимный интерес.

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