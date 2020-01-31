Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#Главное31.01.2020 16:48

ЦЭНКИ стал акционерным обществом

ФГУП «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (ЦЭНКИ) во исполнение Указа Президента Российской Федерации № 221 от 12.05.2016 года завершило реорганизацию, и с 30 января 2020 года преобразовано в акционерное общество.

Все 100% акций ЦЭНКИ будут переданы в собственность Госкорпорации «Роскосмос». Дальнейшее распоряжение акциями будет осуществляться Госкорпорацией в соответствии с действующим законодательством страны. При этом, к АО ЦЭНКИ в порядке универсального правопреемства переходят все права и обязательства.

Трансформация ЦЭНКИ в акционерное общество — это переход на новые требования прозрачности и ответственности, иной уровень взаимодействия с бизнес-средой и научным сообществом, который будет реализован в новых высокотехнологичных проектах в области космонавтики.

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Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры — одно из основополагающих предприятий аэрокосмической отрасли, которое специализируется на создании наземной космической инфраструктуры и управляет космодромами России. ЦЭНКИ был создан при Российском космическом агентстве в 1994 году. В 2000 году преобразован в федеральное государственное унитарное предприятие.

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