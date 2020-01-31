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#НПО Энергомаш#Главное#Сколково31.01.2020 12:00

Энергомаш и Сколково начинают сотрудничество

НПО Энергомаш (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») и Фонд «Сколково» запускают бизнес-акселератор, нацеленный на поиск перспективных технологических проектов для НПО Энергомаш и предприятий интегрированной структуры ракетного двигателестроения. В стартовом мероприятии приняли участие руководство НПО Энергомаш, Фонда «Сколково» и представители малых инновационных компаний. Руководство НПО Энергомаш и Фонда «Сколково» рассказали о целях и задачах бизнес-акселератора, а также о том, как будет строится дальнейшая работа по отбору проектов.

Согласно подписанному соглашению, отбор перспективных проектов будет вестись по нескольким направлениям: новые цифровые технологии, двигателестроение, гражданская продукция. Главная цель работы — сократить расходы и ускорить цикл разработки и производства продукции, найти перспективные технологии по разработке новых конструкторских решений, материалов и компонентов для двигателей, а также технологии по созданию востребованной на рынке непрофильной продукции, в том числе нефтегазового, насосного, станочного оборудования и оборудования для топливно-энергетического комплекса.

Открывая совещание, директор по развитию проектов Фонда «Сколково» Илья Воробьев отметил, что для Сколково — большая честь работать с НПО Энергомаш, мировым лидером в сфере космического двигателестроения.

«Мы хотим использовать эту возможность, чтобы показать, на что способны участники сколковской экосистемы и надеемся, что за пилотным проектом последуют и другие по космической тематике», — добавил Илья Воробьёв.

Начальник управления маркетинга и продаж НПО Энергомаш Виталий Сериков подчеркнул, что НПО Энергомаш интересует только то, что может быть практически применено на предприятиях интегрированной структуры, что поможет сократить расходы и циклы, дать ощутимый экономический эффект. Он также отметил, что во многом успех будет зависеть от слаженности командной работы и экспертов НПО Энергомаш, которые будут заниматься отбором интересных идей.

На совещании были озвучены ключевые этапы работы бизнес-акселератора НПО Энергомаш. Отбор проектов стартовал 15 января 2020 года и продлится до 29 февраля 2020 года. С 25 отобранными проектами будут проведены очные презентации перед представителями технического и экономического блоков НПО Энергомаш и экспертами Фонда «Сколково». Они проведут экспертную оценку представленных проектов и совместным решением отберут от 2 до 10 проектов для дальнейшей проработки. Финал акселератора состоится 15 июня 2020 года с участием руководства Госкорпорации «Роскосмос» и НПО Энергомаш.

Реализация выбранных проектов может идти по двум направлениям. Первое — если проект интересен с точки зрения внедрения технологии на производственных мощностях НПО Энергомаш, то тогда в рамках акселерационной программы будет прорабатываться возможность использования данной технологии на предприятии. Второй путь — написание инвестиционного документа, в случае если участник бизнес-акселератора готов продать проект или технологию НПО Энергомаш. Тогда будет создан документ, который будет защищаться на инвестиционном комитете НПО Энергомаш и/или Госкорпорации «Роскосмос».

«Если Энергомаш станет покупателем продукции или услуг, производимых участниками акселератора, либо войдёт в капитал стартапов, мы воспримем это как бесспорный успех. Мы рассчитываем на 5-10 примеров выстраивания таких отношений между участниками акселератора и Энергомашем», — рассказал Илья Воробьев.

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