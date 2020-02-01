Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Главное#Пилотируемая космонавтика01.02.2020 10:00

Космонавт Владимир Аксёнов отмечает Юбилей

Сегодня, 1 февраля 2020 года, отмечает своё 85-летие дважды Герой Советского Союза, лётчик-космонавт СССР Владимир Викторович Аксёнов — участник двух испытательных космических полётов. Владимир Викторович внёс огромный вклад в разработку ракетно-космической техники, автоматизированных систем по изучению окружающей среды и природных ресурсов Земли.

Все дороги в космос берут своё начало на Земле. Владимир Аксёнов родился 1 февраля 1935 года в селе Гиблицы Касимовского района Рязанской области. Уклад жизни на селе требовал ежедневного постоянного труда. Во всех домашних и полевых работах всегда участвовали дети. После школы — учёба в машиностроительном техникуме, военном училище лётчиков, в политехническом институте… Но Владимир Аксёнов считает, что главное образование человек получает в ходе самой жизни. Оно зависит и от рода деятельности, и от людей, которые тебя окружают.

75 минут «на Луне»

С января 1957 года, после увольнения из рядов ВВС (в связи с масштабным сокращением лётного состава ВВС страны), Владимир Аксёнов стал работать на одном из самых передовых предприятий Московской области, которым руководил Сергей Павлович Королёв — человек, признанный впоследствии как основоположник практической космонавтики. Работая конструктором в сложнейшей отрасли, Владимир Аксёнов сразу же, без отрыва от производства, поступил заочно в политехнический институт.

Как опытного и ответственного специалиста Владимира Аксёнова перевели в лётно-испытательную службу предприятия и назначили техническим руководителем новых испытаний. Отвечая за весь ход работ, он принимал личное участие в них, особенно в отработке методики и режимов испытаний в условиях невесомости, совершив 250 полётов (1250 режимов) на невесомость.

В 1968 году в ЛИИ МАП в г. Жуковском были проведены единственные в своём роде лётные испытания в условиях лунной гравитации, целью которых было получение оценки действий одного человека при его высадке на поверхность Луны. Испытатели работали в штатных лунных скафандрах. Оценивались разные методы и скорости передвижения, выполнение различных операций на поверхности Луны, включая действия в случае возможных нештатных ситуаций. По результатам испытаний была дана положительная оценка возможности высадки человека на поверхность Луны.

Владимир Викторович выполнил 30 полётов (150 режимов) в условиях лунной гравитации, что в пересчёте на чистое время составляет около 75 минут «пребывания на Луне».

«За это время было отработано несколько вариантов передвижения, определены способы взятия грунта и приспособления, необходимые для этого, оценены наиболее рациональные виды трапа для спуска из ЛК (лунного корабля) на поверхность, максимальные скорости, которые можно развивать в лунных условиях и т.д., — пишет в своей книге „Дорогами испытаний“ Владимир Аксёнов. — Было также определено, что человеку на Луне для надёжности лучше передвигаться с посохом, как в походах на Земле. В случаях падения космонавта в скафандре, посох оказывается незаменимым приспособлением для выхода из затруднительного положения».

Путь в отряд космонавтов

При создании нового космического корабля «Союз» и предстоящем усложнении работ, выполняемых космонавтами в полётах, руководитель предприятия Сергей Королёв обратился к инженерному составу предприятия о поддержке специалистов в их желании стать космонавтами.

«В 1965 году я написал заявление на имя Сергея Павловича Королёва о желании стать космонавтом, — вспоминает Владимир Аксёнов. — Моё заявление с положительной резолюцией было направлено начальнику отдела 90 Сергею Николаевичу Анохину, который руководил процессами отбора и организацией медицинских комиссий для специалистов предприятия. Но на первую медицинскую комиссию я отправился только в конце 1968 года после завершения первого цикла испытаний в условиях невесомости».

На первой медкомиссии в Институте медико-биологических проблем Владимир Аксёнов не получил ни одной неудовлетворительной оценки, но много проб было на проходном низком уровне. Вероятно, сказалась накопившаяся усталость от нагрузок в процессе лётных испытаний. Результат медкомиссии: приглашение прийти повторно через год.

«Оказывается, накапливающаяся усталость без необходимого постоянного восстановления аккумулируется в нашем организме и выходит также медленно, как и накапливается. Поэтому даже одного отпускного месяца отдыха недостаточно, — пояснил Владимир Викторович. — Отсюда и такой срок — через один год. К прохождению второй комиссии я хорошо подготовился, и результат был положительным».

После зачисления в отряд космонавтов в 1973 году Владимир Аксёнов вместе с Геннадием Стрекаловым подключился к созданию нового космического корабля «Союз-Т». Космонавты в тесном сотрудничестве с разработчиками систем принимали участие как в работах на предприятии, так и в беспилотных пусках.

«Но руководством предприятия были приняты решения о серьёзных проектных изменениях в новом корабле, и у нас образовался значительный перерыв в нашей занятости по этому кораблю, — рассказал Владимир Аксёнов. — В итоге меня и Геннадия Стрекалова направили на подготовку к полётам в экипажах корабля „Союз-22“, включив меня в основной экипаж вместе с космонавтом Валерием Быковским, а Геннадия Стрекалова — в дублирующий экипаж вместе с космонавтом Юрием Малышевым».

Космическая радуга

Каждый полёт в космос — шаг в неизвестность. Шаг, требующий от космонавта высочайшего мастерства, беспредельного мужества и сильной воли. Первый космический полёт Владимира Викторовича начался 15 сентября 1976 года в качестве бортинженера корабля «Союз-22» вместе с командиром Валерием Быковским. Это был первый полёт по программе «Интеркосмос», однако в экипаж вошли лишь советские космонавты. Их основным заданием было провести испытания новой многоспектральной фотосистемы — МКФ-6, которая была разработана в ГДР на предприятии «Карл Цейсс Йена» совместно с научными институтами АН СССР. Это был так называемый эксперимент «Радуга», которым космонавты занимались со второго по седьмой день своего полёта.

«Одиночные снимки применялись при специальных съёмках Луны для определения и уточнения оптических характеристик фотосистемы, а также для съёмок горизонта Земли при восходе и заходе Солнца, — пишет в своей книге Владимир Аксёнов. — При обработке одного из кадров съёмки Луны вдруг оказалось, что в поле кадра попала и часть горизонта Земли с атмосферой Земли, подсвеченной сзади заходящим Солнцем. Снимок получился уникальным и красочным. Вся атмосфера Земли по всей своей высоте предстала в виде радужной оболочки, разложенной на все цвета радуги».

Космонавты трудились по шестнадцать часов в сутки, работа требовала от них большой собранности. Случались и различного рода отказы.

«Проблемы возникли в системе МКФ-6 при перезарядке кассет, — вспоминает Владимир Викторович. — На каждый спектральный диапазон был свой объектив и своя кассета. При снятии кассет для перезарядки в механизмах крепления нескольких кассет были заедания, а одна кассета вообще не снималась. Только в результате многократных попыток и разных воздействий удалось выполнить перезарядку, а потом и достать все отснятые плёнки. После полёта и обсуждения проблемы на предприятии „Карл Цейсс Йена“ механизмы крепления кассет были изменены. В последующих полётах таких проблем не было».

Если бы экипажу не удалось преодолеть возникшую проблему, то оценить эффективность системы даже без одного спектрального диапазона было бы нельзя. Полёт надо было бы повторять. 23 сентября 1976 года экипаж «Союза-22» благополучно приземлился. Результаты эксперимента были признаны очень удачными. Проявленные и дешифрированные фотоплёнки дали цветное изображение, качеством и насыщенностью информации превзошедшее самые смелые ожидания.

Первая стыковка вручную

Свой второй космический полёт Владимир Аксёнов совершил с 5 по 9 июня 1980 года в качестве бортинженера корабля «Союз Т-2» вместе с Юрием Малышевым. В ходе полёта экипаж испытывал новые бортовые системы, отрабатывал разнообразные режимы управления в пилотируемом варианте. Кроме того, перед космонавтами была поставлена сложная задача — провести стыковку их корабля с орбитальной станцией «Салют-6», на которой находились космонавты Валерий Рюмин и Леонид Попов. Для этого им было необходимо выполнить сложный манёвр: на первом этапе сближение «Союза Т-2» с научно-исследовательским комплексом проходило в автоматическом режиме управления, однако дальнейшие действия, а именно непосредственный подлёт к станции и причаливание, должны были выполняться вручную.

Ни Владимир Аксёнов, ни Юрий Малышев даже не могли предположить, с какими трудностями им придётся столкнуться.

«За первые двое суток проверки всех систем корабля серьёзных замечаний не было, — рассказал Владимир Викторович. — Серьёзнейшая проблема возникла при работе системы стыковки со станцией. На дальних расстояниях она работала нормально. Но когда до станции оставалось около 250 метров, система стыковки была выключена и на наш пульт пришла информация о причине выключения — „Отказ измерителя“. Это отказ измерителя параметров стыковки — системы „Игла“. Подобные отказы были и ранее в нескольких полётах, после чего стыковки не проводились. Ситуация была критической. До входа в тень оставалось около 10 минут. Единственный путь продолжить стыковку — быстро перейти на ручной режим. Что мы и сделали, получив согласие ЦУПа. В результате мы выполнили стыковку примерно за две минуты до входа в тень».

В результате программа полёта была выполнена и корабль «Союз Т» пришёл на замену «Союзу». А если бы стыковку не удалось произвести, новый корабль был бы направлен на доработку.

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Видеобиография космонавта

Авторитет Владимира Аксёнова велик и у нас в стране, и за рубежом. За 36 лет работы в области ракетно-космической техники он прошёл путь от конструктора в ОКБ-1 до космонавта-испытателя и генерального директора НПО «Планета», которое разрабатывало космические аппараты по исследованию Земли. И сейчас Владимир Викторович ведёт обширную научно-общественную деятельность!

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