Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Cansat#МГУ01.02.2020 18:19

IX Зимняя космическая школа

В Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова 30 января 2020 года состоялись открытия Зимней космической школы и Отборочной сессии 9-го российского чемпионата проекта «Воздушно-инженерная школа».

Проект является продолжением образовательного проекта «CanSat в России», организатором которого является Научно-исследовательский институт ядерной физики МГУ имени М. В. Ломоносова. Он направлен на привлечение молодёжи к наукоёмким и высокотехнологичным областям деятельности, прежде всего, к космическим исследованиям и смежным разделам науки, индустрии и информационным технологиям. Его участниками являются учащиеся 6-11 классов общеобразовательных школ, лицеев, колледжей и учреждений дополнительного образования, а также студенты вузов.

В этом году проект объединил 87 команд из разных городов нашей страны. В их числе: Благовещенск, Якутск, Екатеринбург, Уфа, Пермь, Самара, Саратов, Пенза, Мирный, Королев, Химки, Москва, Троицк, Чебоксары, Калуга, Феодосия, Санкт-Петербург, Курск, Краснодар, а также представители из Луганска и Минска.

Командам чемпионата предстоит техническая задача: создать обучающий спутник CanSat, пройти все этапы: от теоретического исследования и опытно-конструкторской разработки до его запуска. В течение пяти дней участники проведут публичные защиты своих проектов, примут участие в экскурсиях по Музею космонавтики, Центру «Космонавтика и авиация» и Центральному музею Военно-воздушных сил Министерства обороны РФ.

На торжественном открытии с приветственным словом выступили представители Госкорпорации «Роскосмос», руководитель проекта воздушно-инженерной школы Владимир Радченко, декан факультета космических исследований МГУ им. М. В. Ломоносова Василий Сазонов, первый проректор ГБОУ ВО Московской области «Технологический университет» г. Королев Алексей Щиканов.

В день открытия Зимней космической школы и Отборочной сессии 9-го российского чемпионата проекта «Воздушно-инженерная школа» для всех участников была организована лекция «Как рождаются звёзды и планеты», которую провел ведущий научный сотрудник Государственного астрономического института им. П. К. Штернберга, доктор физико-математических наук Сергей Ламзин.

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