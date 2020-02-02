Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#МАИ02.02.2020 13:56

Роскосмос на дне открытых дверей в МАИ

В первый день февраля в главном учебном корпусе Московского авиационного института прошел день открытых дверей, который собрал более 1 000 потенциальных абитуриентов и их родителей.

Помимо общей информации о специальностях, программах подготовки и правилах приема, участники дня открытых дверей смогли узнать о карьерных перспективах, условиях работы на ведущих высокотехнологичных предприятиях России, а также об особенностях целевой формы подготовки. Для этого в стенах института была организована насыщенная программа.

«Московский авиационный институт является одним из ведущих вузов в стране по подготовке сильных, фундаментально подготовленных выпускников, которые успешно работают в авиационной и ракетно-космической отрасли. Такие профориентационные мероприятия помогают школьникам определиться с выбором профессии и найти свой дальнейший вектор развития», — отметил директор департамента развития персонала и сопровождения проектов Роскосмоса Дмитрий Шишкин.

На основной площадке была представлена экспозиция организаций Госкорпорации «Роскосмос», предоставляющих целевой набор и дальнейшее трудоустройство. Активную работу с выпускниками провели представители Центра Хруничева, Российских космических систем, НПО Лавочкина, НПО Энергомаш, РКК «Энергия», ЦНИИмаш, НИИ точных приборов и НПО измерительной техники. В рамках мероприятия также были организованы мастер-классы и презентации от ведущих экспертов ракетно-космической отрасли, а сами абитуриенты смогли задать интересующие их вопросы.

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