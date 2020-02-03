А. Клишас: В Рабочей группе по внесению изменений в Конституцию РФ внимательно проанализируют данные ВЦИОМ

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор отметил, что интерес к внесению поправок большой, начали активно поступать предложения из регионов.

В Рабочей группе по внесению изменений в Конституцию РФ внимательно проанализируют данные ВЦИОМ. Об этом заявил председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, сопредседатель Рабочей группы Андрей Клишас. КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края

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«Я думаю, что результаты опроса хорошо показывают, какие поправки, предложенные Президентом, требуют дополнительных разъяснений для людей. Рабочая группа продолжает работу над поправками, интерес к внесению изменений в Конституцию большой, предстоит еще проделать большую работу, начали активно поступать предложения из регионов», — сказал сенатор.

По его словам Андрея Клишаса, следующее заседание состоится 4 февраля.

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