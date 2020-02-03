А. Клишас: Мы предложим продлить срок для внесения поправок ко второму чтению законопроекта о поправке к Конституции

Source: Russia – Council of the Federation

Сопредседатели Рабочей группы по внесению изменений в Конституцию РФ намерены обратиться к Президенту РФ и Государственной Думе в связи с большим количеством поступающих предложений.

Сопредседатели Рабочей группы по внесению изменений в Конституцию РФ выступают за продление срока рассмотрения предложений ко второму чтению законопроекта «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти». Об этом сообщил председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, сопредседатель Рабочей группы Андрей Клишас. КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края

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«В связи с большим количеством поправок в Конституцию, которые предлагают как члены Рабочей группы, так и граждане, регионы, институты гражданского общества, мы, сопредседатели Рабочей группы, намерены обратиться к Президенту РФ и Государственной Думе с предложением продлить срок для внесения поправок в принятый Думой в 1 чтении президентский законопроект о поправке к Конституции РФ», — сказал сенатор.

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