А. Майоров: Необходимо создать эффективную систему выявления ГМО в пищевой продукции

Source: Russia – Council of the Federation

В Совете Федерации обсудили вопросы совершенствования системы контроля и надзора в сфере производства и оборота ГМО-продукции.

Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров, МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия провел рабочую встречу по вопросу «О совершенствовании системы контроля и надзора в сфере производства и оборота ГМО-продукции» с директором Всероссийского государственного центра качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов» Леонидом Кишем.

Мероприятие организовано в рамках подготовки посещения сенаторами испытательных лабораторий, проводящих исследования сельскохозяйственной и пищевой продукции на предмет выявления генно-инженерно-модифицированных организмов.

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В Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента РФ, в числе национальных интересов государства в сфере продовольственной безопасности на долгосрочный период сформулирован отдельный пункт, касающийся ограничения ввоза и оборота на территории Российской Федерации генно-инженерно-модифицированных организмов.

В этой связи, отметил Алексей Майоров, важно в рамках парламентского контроля в режиме активного мониторинга на регулярной основе анализировать информацию о результатах работы в данной сфере Россельхознадзора и Роспотребнадзора.

На встрече были рассмотрены результаты правоприменительной практики Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования государственного регулирования в области генно-инженерной деятельности», в части организации работы лабораторий по выявлению ГМО продукции.

Данные исследований продукции на содержание ГМО публикуются на официальных сайтах Роспотребнадзора и Россельхознадзора в сети Интернет. Однако небольшой процент выявления такой продукции требует проведения дополнительного анализа эффективности работы лабораторий, считает законодатель.

Профильным Комитетом СФ на заседании 29 января 2020 г. было принято решение о необходимости посещения сенаторами испытательных лабораторий, проводящих исследования сельскохозяйственной и пищевой продукции на предмет выявления генно-инженерно-модифицированных организмов, в целях ознакомления с процессом исследования продукции, применяемым оборудованием и методиками, позволяющими эффективно осуществлять задачу выявления ГМО-продукции. Соответствующие обращения были направлены в адрес руководителей Россельхознадзора и Роспотребнадзора.

Сенатор отметил, что состоялся конструктивный диалог по имеющимся проблемам в сфере лабораторного контроля ГМО и путям их решения, достигнута договоренность о посещении в ближайшее время членами Комитета лаборатории Всероссийского государственного центра качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов.

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